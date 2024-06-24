Мэр Омска сообщил об укладке первого слоя асфальта на бульваре Архитекторов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На Левобережье Омска продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. Сейчас основные работы сосредоточены на перекрестке бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, подрядчик — компания «Стройтраст» — укладывает нижний слой асфальтобетонного покрытия на перекрытом перекрестке.
«К утру понедельника дорожники уложили горячую смесь на площади в 1 680 квадратных метров. Также в районе перекрестка продолжается установка гранитного бордюрного камня — смонтировано уже более 240 метров — и формирование канализированного правоповоротного съезда», — отметил руководитель города.
На линейных участках бульвара рабочие уплотняют слои основания дороги и прокладывают новую ливневую канализацию.
Уже к следующему понедельнику, 1 июля, перекресток бульвара Архитекторов с 70 лет Октября и Степанца откроют для движения транспорта. Согласно ранее озвученным планам, для транспорта будет доступно по одной полосе в каждую сторону. А полностью реконструкция бульвара, напомним, завершится к 1 декабря 2024 года.