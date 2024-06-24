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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Мэр Омска сообщил об укладке первого слоя асфальта на бульваре Архитекторов

Мэр Омска сообщил об укладке первого слоя асфальта на бульваре Архитекторов

24 июня 2024, 09:31
Фото: телеграм-канал мэра Сергея Шелеста
Дорожники из компании «Стройтраст» успели уложить нижний слой асфальта на площади в 1680 кв. м.

На Левобережье Омска продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. Сейчас основные работы сосредоточены на перекрестке бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, подрядчик — компания «Стройтраст» — укладывает нижний слой асфальтобетонного покрытия на перекрытом перекрестке.

«К утру понедельника дорожники уложили горячую смесь на площади в 1 680 квадратных метров. Также в районе перекрестка продолжается установка гранитного бордюрного камня — смонтировано уже более 240 метров — и формирование канализированного правоповоротного съезда», — отметил руководитель города.
Ремонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет ОктябряРемонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет Октября
Ремонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет ОктябряРемонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет Октября
Ремонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет ОктябряРемонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет Октября
Ремонтируемый перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет Октября
Фото: Телеграм-канал мэра Сергей Шелеста

На линейных участках бульвара рабочие уплотняют слои основания дороги и прокладывают новую ливневую канализацию.

Уже к следующему понедельнику, 1 июля, перекресток бульвара Архитекторов с 70 лет Октября и Степанца откроют для движения транспорта. Согласно ранее озвученным планам, для транспорта будет доступно по одной полосе в каждую сторону. А полностью реконструкция бульвара, напомним, завершится к 1 декабря 2024 года.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Подрядчик#Новости#Сергей Шелест#Стройтраст#Бульвар Архитекторов
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