Мэр Омска сообщил об укладке первого слоя асфальта на бульваре Архитекторов

Уже к следующему понедельнику, 1 июля, перекресток бульвара Архитекторов с 70 лет Октября и Степанца откроют для движения транспорта. Согласно ранее озвученным планам, для транспорта будет доступно по одной полосе в каждую сторону. А полностью реконструкция бульвара, напомним, завершится к 1 декабря 2024 года.