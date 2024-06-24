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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

иллюстрация

Forbes оценил. ОмГУ попал в рейтинг лучших российских вузов 2024 года

24 июня 2024, 14:02
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

ОмГУ попал в рейтинг лучших российских вузов 2024 года

Учебное заведение попало в список десяти, но с конца рейтинга.

Издание forbes.ru опубликовало рейтинг лучших российских вузов 2024 года. В лонг-лист вошли 547 учреждений. Одну из строчек занял омский вуз.

В список попал университет им. М. Ф. Достоевского. Он занял 91-ую строчку. Составители рейтинга уточняют, что не оценивали филиалы, религиозные и военные вузы, а также учебные заведения, в которых есть постдипломные программы.

Вузы оценивались по качеству нетворкинга, репутации у работодателей, качеству преподавания и международной репутации.

Ранее Город55 писал о рейтинге вузов России, в котором главным критерием для оценки учреждений был уровень зарплат молодых IT-специалистов. В нем оказались сразу два вуза из Омска. Подробнее об этом — в материале Города55 ниже.

19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере
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#Алина Ясинская#Образование#Омск#Омская область#Рейтинг#Россия#Вуз#Новости#ОмГУ
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