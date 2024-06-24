Forbes оценил. ОмГУ попал в рейтинг лучших российских вузов 2024 года

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Издание forbes.ru опубликовало рейтинг лучших российских вузов 2024 года. В лонг-лист вошли 547 учреждений. Одну из строчек занял омский вуз.
В список попал университет им. М. Ф. Достоевского. Он занял 91-ую строчку. Составители рейтинга уточняют, что не оценивали филиалы, религиозные и военные вузы, а также учебные заведения, в которых есть постдипломные программы.
Вузы оценивались по качеству нетворкинга, репутации у работодателей, качеству преподавания и международной репутации.
Ранее Город55 писал о рейтинге вузов России, в котором главным критерием для оценки учреждений был уровень зарплат молодых IT-специалистов. В нем оказались сразу два вуза из Омска. Подробнее об этом — в материале Города55 ниже.