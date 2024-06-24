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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Директором омского ресторана Темури Латарии стала участница шоу «Адский шеф»

Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор

24 июня 2024, 04:16
Фото: gorod55.ru

Директором омского ресторана Темури Латарии стала участница шоу «Адский шеф»

Марию Полтавцеву на должности руководителя сменила омичка Елена Петрохалкина.

В одной из компаний богатейшего бизнесмена Омска Темури Латарии сменился руководитель. Должность директора в ООО «Гурман», прописанном в Омске на улице Дианова, заняла Елена Петрохалкина. Напомним, что ресторан с таким же названием находится на Ленина в центре города.

Елену Петрохалкину назначили директором «Гурмана» 20 июня 2024 года. Предыдущий руководитель — Мария Полтавцева — продержалась на соответствующей должности меньше месяца. А с начала 2024 года в ресторане в целом меняется уже четвертый руководитель.

Добавим, что омичка Елена Петрохалкина ранее участвовала в двух кулинарных шоу на телеканале «Пятница» — «Адский шеф» и «Битва шефов». После участия в первом Елена открыла в Омске свою кулинарную студию, где проводит мастер-классы.

Обновлено: По информации телеграм-канала «Омск путеводитель», Елена уже уволилась с должности директора «Гурмана». Причины такого решения пока неизвестны.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Назначение#Ресторан#Новости#Темури Латария#Кулинария#Директор
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