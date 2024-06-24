Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор

В одной из компаний богатейшего бизнесмена Омска Темури Латарии сменился руководитель. Должность директора в ООО «Гурман», прописанном в Омске на улице Дианова, заняла Елена Петрохалкина. Напомним, что ресторан с таким же названием находится на Ленина в центре города.