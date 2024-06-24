Четвертый за полгода. В омском ресторане Темури Латарии снова сменился директор

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В одной из компаний богатейшего бизнесмена Омска Темури Латарии сменился руководитель. Должность директора в ООО «Гурман», прописанном в Омске на улице Дианова, заняла Елена Петрохалкина. Напомним, что ресторан с таким же названием находится на Ленина в центре города.
Елену Петрохалкину назначили директором «Гурмана» 20 июня 2024 года. Предыдущий руководитель — Мария Полтавцева — продержалась на соответствующей должности меньше месяца. А с начала 2024 года в ресторане в целом меняется уже четвертый руководитель.
Добавим, что омичка Елена Петрохалкина ранее участвовала в двух кулинарных шоу на телеканале «Пятница» — «Адский шеф» и «Битва шефов». После участия в первом Елена открыла в Омске свою кулинарную студию, где проводит мастер-классы.
Обновлено: По информации телеграм-канала «Омск путеводитель», Елена уже уволилась с должности директора «Гурмана». Причины такого решения пока неизвестны.