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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

иллюстрация

Беда, но не у всех. По Омску ночью распылился сероводород

24 июня 2024, 10:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

По Омску ночью распылился сероводород

Как оказалось, вещество присутствовало в воздухе не всех округов.

В минприроды Омской области представили информацию о качестве атмосферного воздуха в областном центре. По данным ведомства, прошлой ночью был выброс опасного вещества.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявляли режим неблагоприятных метеоусловий. Как раз в это же время в одном из административных округов произошел выброс сероводорода.

Едкое вещество обнаружили в Центральном округе. Превышение составило 1.06 ПДК, утверждают в профильном министерстве. Измерения проводились в период с 00:00 до 08:00.

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#Алина Ясинская#Общество#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Россия#Новости#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС
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