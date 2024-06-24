Беда, но не у всех. По Омску ночью распылился сероводород

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В минприроды Омской области представили информацию о качестве атмосферного воздуха в областном центре. По данным ведомства, прошлой ночью был выброс опасного вещества.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявляли режим неблагоприятных метеоусловий. Как раз в это же время в одном из административных округов произошел выброс сероводорода.
Едкое вещество обнаружили в Центральном округе. Превышение составило 1.06 ПДК, утверждают в профильном министерстве. Измерения проводились в период с 00:00 до 08:00.