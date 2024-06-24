Александр Исаевич рассказал о перспективных направлениях МСП в России

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По мнению Александра Исаевича, МСП показывает стабильность и способность к адаптации в текущих экономических условиях. Число субъектов МСП уже превышает 6,5 миллиона, а количество самозанятых подходит к отметке в 10,5 миллиона человек. Кроме того, малые и средние предприятия играют важную роль в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) России, помогая сгладить негативные последствия санкционного давления со стороны Запада, передает РБК.
В настоящее время малые и средние предприятия занимают те рыночные сегменты, которые не лежат в сфере интересов крупных компаний. Сектор МСП гибко реагирует на изменения в экономике, что позволяет ему быстро адаптироваться и перестраивать свою деятельность. Следует отметить, что 70 процентов закупок по федеральному закону № 223-ФЗ осуществляется у представителей МСП. Если в 2016 году доля продукции обрабатывающих производств в госзакупках составляла 8 процентов, то к 2023 году она увеличилась до 45 процентов. Аналогичный рост наблюдается и в закупках высокотехнологичной продукции — с 12 до 45 процентов.
На полях ПМЭФ-2024 было подписано соглашение с Терским заводом алмазного инструмента о поставке отечественного бурового оборудования для компании «Росгео». Ранее его закупали за рубежом — у компаний-партнеров из Швеции, Китая и Канады.
За последние годы российский бизнес не только приспособился к санкциям, но и использовал их для своего развития. Количество зарегистрированных предприятий в таких областях, как онлайн-торговля, доставка продуктов курьерами, разработка IT и производство одежды, значительно увеличилось. Наиболее быстрорастущим сегментом малого и среднего предпринимательства стала торговля через интернет. Количество предпринимателей в сфере электронной коммерции выросло с 43 000 до 405 000.
Цифровизация мер поддержки также сыграла значительную роль. Цифровая платформа МСП.РФ была создана для предпринимателей в 2022 году, и уже более 850 тысяч предпринимателей зарегистрированы на ней. По словам Исаевича, благодаря этой платформе удалось стандартизировать десять ключевых мер поддержки бизнеса и обеспечить равные условия доступа к помощи для предпринимателей по всей стране.
Исаевич напомнил, что основной целью национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства на первом этапе было обеспечение занятости и поддержка тех, кто стремится к открытию или расширению бизнеса, создавая новые рабочие места. По словам главы Корпорации МСП, эта цель достигнута, и сегодня в секторе МСП трудятся более 27,6 миллиона человек.
Исаевич также рассказал о дальнейших планах, которые направлены на переход от количественного к качественному росту МСП и более целевые меры поддержки, стимулирующие развитие бизнеса.