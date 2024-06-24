Александр Исаевич рассказал о перспективных направлениях МСП в России

В настоящее время малые и средние предприятия занимают те рыночные сегменты, которые не лежат в сфере интересов крупных компаний. Сектор МСП гибко реагирует на изменения в экономике, что позволяет ему быстро адаптироваться и перестраивать свою деятельность. Следует отметить, что 70 процентов закупок по федеральному закону № 223-ФЗ осуществляется у представителей МСП. Если в 2016 году доля продукции обрабатывающих производств в госзакупках составляла 8 процентов, то к 2023 году она увеличилась до 45 процентов. Аналогичный рост наблюдается и в закупках высокотехнологичной продукции — с 12 до 45 процентов.