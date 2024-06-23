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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Анастасия Панченко и Иван Епишин

Перчатки и байдарка. Омички завоевали золото игр БРИКС

23 июня 2024, 04:29
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Анастасия Панченко и Иван Епишин

Омские спортсменки завоевали две золотые медали игр БРИКС

Девушки заняли первые места пьедестала в боксе и парной гребле.

Омские спортсменки стали призерами сразу нескольких дисциплин на завершающихся сегодня Спортивных играх стран БРИКС в Казани: девушки «забрали» золото в боксе и гребле на 200 метров на байдарках и каноэ.

Омичка Анастасия Панченко выступала как раз-таки в последней дисциплине: ее напарником по дистанции стал Иван Епишин из города Дубоссары (Республика Молдова). Золотую медаль в боксе завоевала Салтанат Меденова.

Салтанат МеденоваСалтанат Меденова
Салтанат Меденова
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»

Ранее золотой медали игр БРИКС удостоился Степан Кекин, ставший лучшим в многоборье и даже установивший рекорд Омской области, набрав больше 8,3 тысяч очков в дисциплине.

Напомним, ранее Город55 освещал и научную деятельность одного из омских спортсменов — форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, защитившего диплом.

Форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФКе
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#БРИКС#Золото#Новости
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