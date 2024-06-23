gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

иллюстрация

Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству

23 июня 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В двух районах Омской области отменили карантин, введенный ранее из-за бешенства

Соответствующий указ глава региона подписал 21 июня.

С сегодняшнего дня в силу вступает указ Виталия Хоценко об отмене карантинных мер, введенных в деревне Лобково (Таврический район) и поселке Тевриз. Первые ограничения там были введены еще 25 апреля: из-за них было запрещено посещение определенных мест (туда допускали только специалистов), также было нельзя привозить или вывозить из поселков домашних животных. Кроме того, под запретом оказались и ярмарки.

Напомним, ранее Город55 сообщал о введении в Большереченском районе аналогичных карантинных мер, поскольку в Могильно-Посельском селе обнаружили зараженную бешенством лошадь. Введенные ограничения продлятся до 16 июля.

В Большереченском районе Омской области ввели карантин из-за бешеной лошади
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омская область#Здравоохранение#Домашние животные#Карантин#Бешенство#Новости#Лошадь#Ограничения#Большереченский район#Заражение#Тевриз
Подпишитесь
Будет огонь. Названы сроки строительства первого крематория для омичей
Вчера, 06:00
Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
Вчера, 10:37
Задачка для врачей. Внезапная динамика по COVID-19 произошла в Омской области
Вчера, 05:14
Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей
Сегодня, 06:35
Попадали кирпичи. Горожане сообщили об ударе молнии в одну из многоэтажек Омска
Сегодня, 03:26