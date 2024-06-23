Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству

С сегодняшнего дня в силу вступает указ Виталия Хоценко об отмене карантинных мер, введенных в деревне Лобково (Таврический район) и поселке Тевриз. Первые ограничения там были введены еще 25 апреля: из-за них было запрещено посещение определенных мест (туда допускали только специалистов), также было нельзя привозить или вывозить из поселков домашних животных. Кроме того, под запретом оказались и ярмарки.