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Updated Сегодня, 13:36

иллсютрация

Неужели прохлада? МЧС Омской области предупредило горожан о грозах, ветре и граде

23 июня 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
иллсютрация

Омская область столкнется с ухудшением погоды в начале недели

По данным ведомства, начало недели в Омске и области может совпасть с резким ухудшением погоды.

Главное управление МЧС по Омской области, ссылаясь на данные синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, опубликовало предупреждение о внезапном ухудшении погоды на территории региона: разгул стихии будет особенно силен 24 и 25 июня.

Как отмечается в сообщении, горожанам может угрожать уже ставшие «привычными» катаклизмы: град, проливные дожди и грозы. Последние, зачастую, сопровождаются резкими порывами ветра — их скорость может достигать 22 метров в секунду.

Кроме того, сильный ветер является одним из основных источников опасности в плохую погоду — в связи с этим в ведомстве напомнили простые, но крайне важные меры безопасности: избегать деревьев и высотных конструкций, укрываться в помещении и держаться подальше от потенциально опасных мест.

Напомним, ранее Город55 сообщал об аномально опасной жаре: глава Гидрометцентра назвал это явление «тепловой волной».

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#Илья Скобин#Погода#Омск#МЧС#Предупреждение#Новости#Гидрометцентр#Гроза#Дождь#Жара#Ветер#Град#Синоптики
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