Неужели прохлада? МЧС Омской области предупредило горожан о грозах, ветре и граде

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Главное управление МЧС по Омской области, ссылаясь на данные синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, опубликовало предупреждение о внезапном ухудшении погоды на территории региона: разгул стихии будет особенно силен 24 и 25 июня.
Как отмечается в сообщении, горожанам может угрожать уже ставшие «привычными» катаклизмы: град, проливные дожди и грозы. Последние, зачастую, сопровождаются резкими порывами ветра — их скорость может достигать 22 метров в секунду.
Кроме того, сильный ветер является одним из основных источников опасности в плохую погоду — в связи с этим в ведомстве напомнили простые, но крайне важные меры безопасности: избегать деревьев и высотных конструкций, укрываться в помещении и держаться подальше от потенциально опасных мест.
Напомним, ранее Город55 сообщал об аномально опасной жаре: глава Гидрометцентра назвал это явление «тепловой волной».