Неужели прохлада? МЧС Омской области предупредило горожан о грозах, ветре и граде

Кроме того, сильный ветер является одним из основных источников опасности в плохую погоду — в связи с этим в ведомстве напомнили простые, но крайне важные меры безопасности: избегать деревьев и высотных конструкций, укрываться в помещении и держаться подальше от потенциально опасных мест.