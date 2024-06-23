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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

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Будем ходить по новому. УДХБ обновит омские тротуары за 50 миллионов рублей

23 июня 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В Омске обновят более 100 тротуаров

Крайний срок для выполнения всех работ — 30 августа, а значит уже совсем скоро перемещаться по городу «на своих двоих» станет гораздо проще и удобнее.

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства расширило планы работ на «асфальтовый сезон» — об этом свидетельствуют новые аукционы, объявленные ведомством на портале госзакупок.

Подрядчиков для выполнения работ еще ищут, но уже известны примерные суммы контрактов: например, дороже всего оценили «фронт работ» в Кировском округе — там планируется привести в порядок около 3,5 тыс «квадратов» покрытия за 10,4 млн рублей. Чуть дешевле обойдутся работы в Октябрьском округе — 10,2 миллиона на 35 объектов.

В Ленинском округе ожидается ремонт 23 объектов (он обойдется в 10,1 млн рублей), еще 16 тротуаров отремонтируют в Советском округе. Ну, а лучше всего дела с тротуарами, судя по количеству запланированных к ремонту локаций, обстоят в Центральном административном округе — там ждут ремонт 13 объектов.

Напомним, ранее городская «зеленая комиссия» рассматривала заявку УДХБ на снос 190 засохших деревьев: вырубку по обозначенным в заявлении адресам пока что не согласовали.

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#Илья Скобин#Город#Ремонт#Омск#Аукцион#Госзакупки#Дорожное хозяйство#УДХБ#Подрядчики#Тротуары
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