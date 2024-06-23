Будем ходить по новому. УДХБ обновит омские тротуары за 50 миллионов рублей

В Ленинском округе ожидается ремонт 23 объектов (он обойдется в 10,1 млн рублей), еще 16 тротуаров отремонтируют в Советском округе. Ну, а лучше всего дела с тротуарами, судя по количеству запланированных к ремонту локаций, обстоят в Центральном административном округе — там ждут ремонт 13 объектов.