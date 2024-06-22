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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

иллюстрация

Закатаются. В Старом Кировске планируют построить новый скейт-парк

22 июня 2024, 07:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Старом Кировске планируют построить новый скейт-парк для омичей

Подрядчик готов приступить к строительству уже в ближайшее время.

На Левом берегу собираются развивать новый проект. В администрации Омска сообщили подробности.

В Старом Кировске может появиться скейт-парк. «Трюк» — такое название ему дают — собираются построиться на улице Днепровской. Проект будет реализован в рамках конкурса муниципальных грантов в номинации «Решают люди».

В микрорайоне уже прошли субботники, активисты подготовили территорию для будущего благоустройства. Председатель КТОС «Кировец-1» Надежда Карева сказала, что жители Старого Кировска надеются на появление нового любимого места подростков и детей с родителями.

Известно, что подрядная организация готова приступить к работам в ближайшее время.

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#Алина Ясинская#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Россия#Развлечения#Скейтбординг#Скейт-парк#Новости#Досуг
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