Закатаются. В Старом Кировске планируют построить новый скейт-парк

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
На Левом берегу собираются развивать новый проект. В администрации Омска сообщили подробности.
В Старом Кировске может появиться скейт-парк. «Трюк» — такое название ему дают — собираются построиться на улице Днепровской. Проект будет реализован в рамках конкурса муниципальных грантов в номинации «Решают люди».
В микрорайоне уже прошли субботники, активисты подготовили территорию для будущего благоустройства. Председатель КТОС «Кировец-1» Надежда Карева сказала, что жители Старого Кировска надеются на появление нового любимого места подростков и детей с родителями.
Известно, что подрядная организация готова приступить к работам в ближайшее время.