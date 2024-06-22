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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

иллюстрация

Власть стихии. Из-за ливня на омской трассе прервал движение пассажирский автобус

22 июня 2024, 04:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из-за ливня на омской трассе прервал движение пассажирский автобус

Водитель решил обезопасить себя и пассажиров и переждать непогоду на обочине.

Накануне вечером, 21 июня, в Омской области случился инцидент на дороге. Ситуация была на Русско-Полянском тракте, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Омск».

Автор поста поделился своим изумлением: стихия остановила общественный транспорт. Из-за ливня на трассе остановился автобус с пассажирами. Это случилось примерно в 15-20 километрах от села Алабота на территории Русско-Полянского района.

Водитель был вынужден прервать поездку и остановился посреди маршрута. Дождь, как выразился автор, шел «пеленой». Автобус припарковался на обочине.

Отметим, что из-за непогоды в Омске затопило сразу несколько улиц.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Погода#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Россия#Автобус#Новости#Осадки#Ливень
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