Власть стихии. Из-за ливня на омской трассе прервал движение пассажирский автобус

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Published Сегодня, 04:01
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Накануне вечером, 21 июня, в Омской области случился инцидент на дороге. Ситуация была на Русско-Полянском тракте, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Омск».
Автор поста поделился своим изумлением: стихия остановила общественный транспорт. Из-за ливня на трассе остановился автобус с пассажирами. Это случилось примерно в 15-20 километрах от села Алабота на территории Русско-Полянского района.
Водитель был вынужден прервать поездку и остановился посреди маршрута. Дождь, как выразился автор, шел «пеленой». Автобус припарковался на обочине.
Отметим, что из-за непогоды в Омске затопило сразу несколько улиц.