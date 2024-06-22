Свобода движения. В Омске хотят расширить мост рядом с Телецентром

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Telegram-канале «ОмГорСовет» появилась информация о том, что ширина проезжей части моста имени 60-летия ВЛКСМ будет увеличена. Соответствующие работы проведут в рамках капитального ремонта.
По предварительным данным, он продлится до середины осени 2026 года. Строители будут менять опорные конструкции, тротуарные части, бордюры, перила и ограждения. Также капремонт подразумевает полную замену мостового полотна, вместе с которым обновят деформационные швы.
Кроме того, подрядчику нужно заняться ремонтом пролетов и металлических частей. После указанных работ необходимо будет заняться восстановлением и окрашиванием опор.
«В планах — до конца июня пройти отбор на финансирование, к середине июля выйти на торги по определению генподрядчика, чтобы уже в августе заключить с ним контракт. Стоимость строительно-монтажных работ составит 3,1 млрд рублей», — заявил Сергей Шелест.
Отметим, что полос на мосту больше не станет. Расширять проезжую часть будут до 23 метров (таковы нормативы). Специалисты для этого отодвинут в сторону фонари и контактные сети от дороги.
Пешеходам также уделят внимание, подкорректировав подходы к мосту с обеих сторон.