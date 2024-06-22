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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

иллюстрация

Свобода движения. В Омске хотят расширить мост рядом с Телецентром

22 июня 2024, 10:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске хотят расширить проезжую часть на мосту рядом с Телецентром

Есть способ, который позволит расширить дорогу.

В Telegram-канале «ОмГорСовет» появилась информация о том, что ширина проезжей части моста имени 60-летия ВЛКСМ будет увеличена. Соответствующие работы проведут в рамках капитального ремонта.

По предварительным данным, он продлится до середины осени 2026 года. Строители будут менять опорные конструкции, тротуарные части, бордюры, перила и ограждения. Также капремонт подразумевает полную замену мостового полотна, вместе с которым обновят деформационные швы.

Кроме того, подрядчику нужно заняться ремонтом пролетов и металлических частей. После указанных работ необходимо будет заняться восстановлением и окрашиванием опор.

«В планах — до конца июня пройти отбор на финансирование, к середине июля выйти на торги по определению генподрядчика, чтобы уже в августе заключить с ним контракт. Стоимость строительно-монтажных работ составит 3,1 млрд рублей», — заявил Сергей Шелест.

Отметим, что полос на мосту больше не станет. Расширять проезжую часть будут до 23 метров (таковы нормативы). Специалисты для этого отодвинут в сторону фонари и контактные сети от дороги.

Пешеходам также уделят внимание, подкорректировав подходы к мосту с обеих сторон.

Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу
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Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
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#Алина Ясинская#Город#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Мост#Россия#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Расширение дорог
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