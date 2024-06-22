Идет проверка. В центре Омска прямо в автобусе получил травмы 11-летний ребенок

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:21
Вчера вечером, 21 июня, в центре города произошла авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали об этом в районе 18:40.
По их данным, автобус № 17 («Железнодорожный вокзал → Новокировское кладбище») ехал по проспекту Карла Маркса. В районе дома № 45 во время движения транспорта упал один из пассажиров.
Как сообщили полицейские, за рулем автобуса находился мужчина 1981 года рождения. Девочке 2013 года рождения понадобилась помощь медиков после падения. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.