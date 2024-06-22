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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

иллюстрация

Идет проверка. В центре Омска прямо в автобусе получил травмы 11-летний ребенок

22 июня 2024, 04:19
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В центре Омска прямо в автобусе получил травмы 11-летний ребенок

Происшествие случилось на проспекте Карла Маркса.

Вчера вечером, 21 июня, в центре города произошла авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали об этом в районе 18:40.

По их данным, автобус № 17 («Железнодорожный вокзал → Новокировское кладбище») ехал по проспекту Карла Маркса. В районе дома № 45 во время движения транспорта упал один из пассажиров.

Как сообщили полицейские, за рулем автобуса находился мужчина 1981 года рождения. Девочке 2013 года рождения понадобилась помощь медиков после падения. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Авария#Дети#Новости
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