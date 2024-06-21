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Омский суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил свою бабушку

Жестоко избил. Суд вынес приговор омичу, убившему свою бабушку после распития акоголя

21 июня 2024, 07:21
Фото: 1MI

Омский суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил свою бабушку

Омский областной суд назначил 15 лет лишения свободы омичу, который в состоянии опьянения до смерти избил свою бабушку.

Омский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине, он признан виновным в умешенном убийстве беспомощного человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд установил, что в ночь с 3 на 4 ноября прошлого года омич сильно выпил и жестоко избил свою 76-летнюю бабушку, которая являлась инвалидом второй группы. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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