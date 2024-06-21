Жестоко избил. Суд вынес приговор омичу, убившему свою бабушку после распития акоголя

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Омский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине, он признан виновным в умешенном убийстве беспомощного человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Суд установил, что в ночь с 3 на 4 ноября прошлого года омич сильно выпил и жестоко избил свою 76-летнюю бабушку, которая являлась инвалидом второй группы. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте преступления.
В результате суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.