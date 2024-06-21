Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка. Распоряжение, подписанное главой региона Виталием Хоценко, опубликовали 21 июня на портале правовой информации. Режим повышенной готовности действовал в Омской области с 5 апреля.
Тем не менее, в настоящее время в 6 населенных пунктах остаются затопленными 139 жилых домов. Для людей, пострадавших от паводка, работают пункты временного размещения, там находятся 54 человека.
«Сегодня утром Иртыш в районе Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. Уровень реки сейчас составляет 819 см. Снижается и уровень Ишима (1164 см) в районе села Орехово», — сообщил сегодня губернатор в своем телеграм-канале.
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В региональном правительстве сообщили, что несмотря на отмену режима повышенной готовности, в Омской области продолжает действовать режим ЧС, введенный 12 мая.
«17 мая 2024 года правительственной комиссией ситуация в Омской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня», — уточнила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Ранее министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, какой урон нанес в этом году паводок посевам.