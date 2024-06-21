gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка

21 июня 2024, 08:46
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Однако в настоящее время в 6 населенных пунктах остаются затопленными 139 домов.

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за паводка. Распоряжение, подписанное главой региона Виталием Хоценко, опубликовали 21 июня на портале правовой информации. Режим повышенной готовности действовал в Омской области с 5 апреля.

Тем не менее, в настоящее время в 6 населенных пунктах остаются затопленными 139 жилых домов. Для людей, пострадавших от паводка, работают пункты временного размещения, там находятся 54 человека.

«Сегодня утром Иртыш в районе Усть-Ишима опустился ниже опасной отметки. Уровень реки сейчас составляет 819 см. Снижается и уровень Ишима (1164 см) в районе села Орехово», — сообщил сегодня губернатор в своем телеграм-канале.

Обновлено:

В региональном правительстве сообщили, что несмотря на отмену режима повышенной готовности, в Омской области продолжает действовать режим ЧС, введенный 12 мая.

«17 мая 2024 года правительственной комиссией ситуация в Омской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня», — уточнила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа рассказал, какой урон нанес в этом году паводок посевам.

Говорит Дрофа. Стало известно, какой урон нанес паводок посевам в Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Губернатор#Паводок#Иртыш#Жилые дома#Режим повышенной готовности#Усть-Ишим#Затопление#Ишим#Виталий Хоценко#Пункты временного размещения
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
Сегодня, 05:53
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»
Сегодня, 06:52
Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»
Сегодня, 06:37