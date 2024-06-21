В месте скопления ДТП. В Центральном округе Омска установили новый светофор

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:39
На пересечении улиц Герцена и 3-й Северной установили новый светофорный объект, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
Участок для нового светофора выбрано не случайно. Перекресток является метом концентрации ДТП. В 2023 году здесь произошло три аварии, в которых пострадали пять человек.
Светофор делит движение транспорта на три фазы: в первой водители едут по улице Герцена, а пешеходы переходят дорогу через улицу 3-я Северная. Во второй фазе транспорт выезжает с улицы 3-я Северная на улицу Герцена, третья же полностью предназначена для пешеходов, чтобы ее запустить, нужно нажать специальную кнопку.