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На опасном дорожном участке Омска установили новый светофор

В месте скопления ДТП. В Центральном округе Омска установили новый светофор

21 июня 2024, 03:39
Фото: 1MI

На опасном дорожном участке Омска установили новый светофор

Об установке нового светофора на пересечении улиц Герцена и 3-й Северной в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест, в прошлом году на этом участке случилось три ДТП с пятью пострадавшими.

На пересечении улиц Герцена и 3-й Северной установили новый светофорный объект, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Участок для нового светофора выбрано не случайно. Перекресток является метом концентрации ДТП. В 2023 году здесь произошло три аварии, в которых пострадали пять человек.

Светофор делит движение транспорта на три фазы: в первой водители едут по улице Герцена, а пешеходы переходят дорогу через улицу 3-я Северная. Во второй фазе транспорт выезжает с улицы 3-я Северная на улицу Герцена, третья же полностью предназначена для пешеходов, чтобы ее запустить, нужно нажать специальную кнопку.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Светофор#Мэр#Новости#Мэр Омска#Дорожное движение#Светофоры#Мэр города#Умный светофор#Светофорный объект
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