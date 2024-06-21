В месте скопления ДТП. В Центральном округе Омска установили новый светофор

Светофор делит движение транспорта на три фазы: в первой водители едут по улице Герцена, а пешеходы переходят дорогу через улицу 3-я Северная. Во второй фазе транспорт выезжает с улицы 3-я Северная на улицу Герцена, третья же полностью предназначена для пешеходов, чтобы ее запустить, нужно нажать специальную кнопку.