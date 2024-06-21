Умер на месте. В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Сообщение о смертельном ДТП в селе Коконовка поступило в ОМВД России по Полтавскому району сегодня ночью, около трех часов. На место отправились сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что 53-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал по улице Победы. В какой-то момент он наехал на кучу щебня, после чего опрокинулся вместе с транспортом.
В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм, по факту ДТП началась проверка.