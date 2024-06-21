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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб на месте

Умер на месте. В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб

21 июня 2024, 06:25
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб на месте

ДТП со смертельным исходом произошло в Полтавском районе, 53-летний водитель мотоцикла врезался в кучу щебня и погиб на месте, в деталях инцидента разбирается полиция.

Сообщение о смертельном ДТП в селе Коконовка поступило в ОМВД России по Полтавскому району сегодня ночью, около трех часов. На место отправились сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал по улице Победы. В какой-то момент он наехал на кучу щебня, после чего опрокинулся вместе с транспортом.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм, по факту ДТП началась проверка.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#Смерть человека#Смерть#Новости#ДТП с мотоциклом#ДТП с мотоциклистом#Смертельный исход
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