Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Нападающий Александр Яремчук в сезоне-2024/2025 заработает 25 млн рублей. Сумма указана без учета бонусов. В прошлом сезоне форвард выступал за «Витязь» и заработал 18 млн рублей, а годом ранее 7 млн. Такие цифры приводит «Спорт-экспресс».
Контракт с 25-летним Александром Яремчуком заключили 19 июня, он рассчитан на 3 года. Ранее форвард уже играл за «ястребов» при тренере Бобе Хартли.
В настоящее время сумма зарплат всех игроков «Авангарда» составляет 859 млн рублей. Потолок зарплат в КХЛ на один клуб равен 900 млн.
Ранее Город55 рассказывал, сколько заработают в следующем сезоне другие хоккеисты, а также кто является самым дорогим игроком Лиги.