Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»

Нападающий Александр Яремчук в сезоне-2024/2025 заработает 25 млн рублей. Сумма указана без учета бонусов. В прошлом сезоне форвард выступал за «Витязь» и заработал 18 млн рублей, а годом ранее 7 млн. Такие цифры приводит «Спорт-экспресс».