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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»

Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»

21 июня 2024, 06:37
Фото: ХК Авангард
Контракт с форвардом рассчитан на 3 года.

Нападающий Александр Яремчук в сезоне-2024/2025 заработает 25 млн рублей. Сумма указана без учета бонусов. В прошлом сезоне форвард выступал за «Витязь» и заработал 18 млн рублей, а годом ранее 7 млн. Такие цифры приводит «Спорт-экспресс».

Контракт с 25-летним Александром Яремчуком заключили 19 июня, он рассчитан на 3 года. Ранее форвард уже играл за «ястребов» при тренере Бобе Хартли.

В настоящее время сумма зарплат всех игроков «Авангарда» составляет 859 млн рублей. Потолок зарплат в КХЛ на один клуб равен 900 млн.

Ранее Город55 рассказывал, сколько заработают в следующем сезоне другие хоккеисты, а также кто является самым дорогим игроком Лиги.

Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Контракт#Зарплата#Витязь#Город55
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