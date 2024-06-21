Стали доступны видеоролики от океанологов, на которых белухи трясут «дынями»

Белухи способны вытягивать «дыню» таким образом, что она оказывается над губами и начинает напоминать по форме кепку. Кроме того, животные могут уплощать жировой бугор, прижимая его к черепной коробке, а также поднимать кверху или трясти «дыней» таким образом, что она колеблется как желе, пишет newkhakasiya.online.