Стали доступны видеоролики от океанологов, на которых белухи трясут «дынями»

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Согласно заявлению специалистов, крупная выпуклость на лбу этих млекопитающих, именуемая «дыней», выполняет функцию акустической линзы. Большой жировой бугор помогает перенаправлять звуковые колебания, производимые белухами для эхолокации.
Белухи способны вытягивать «дыню» таким образом, что она оказывается над губами и начинает напоминать по форме кепку. Кроме того, животные могут уплощать жировой бугор, прижимая его к черепной коробке, а также поднимать кверху или трясти «дыней» таким образом, что она колеблется как желе, пишет newkhakasiya.online.
По словам руководителя исследовательской группы Джастина Ричарда, таким образом животные привлекают внимание сородичей и коммуницируют с ними.
Гипотеза подтвердилась при исследовании двух групп белух — из аквариума «Мистик» в штате Коннектикут (США) и питомника MarineLand возле Ниагарского водопада (Канада). Животные обеих групп демонстрировали пять одинаковых «дынных» форм, причем в 93% случаев они делали это тогда, когда находились в поле зрения сородичей.
Океанолог Малин Лилли, не участвовавшая в экспериментах, убеждена, что в будущем ученые создадут словарь «дынных» выражений. Это поможет более тщательно изучить коммуникацию этих удивительных китов.
Изменение формы «дыни», вероятно, связано с голосами белух. Они издают свист, щебет, визг и щелчки, за что получили прозвище «морские канарейки».