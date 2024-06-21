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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

иллюстрация

Спорт, призы и пенная вечеринка. Омичей пригласили на фестиваль «Побеждай с нами!»

21 июня 2024, 10:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В воскресенье омичей ждут на летнем фестивале «Побеждай с нами!»

23 июня на территории спорткомплекса «Красная звезда» пройдет летний фестиваль. Для гостей подготовили спортивные площадки, фотозоны, батуты, интерактивы, пенную вечеринку и розыгрыш призов.

В воскресенье, 23 июня, на территории спортивного комплекса «Красная звезда» пройдет летний молодежный фестиваль «Побеждай с нами!». Об этом рассказали в Министерстве спорта.

фестиваль «Побеждай с нами!»фестиваль «Побеждай с нами!»
фестиваль «Побеждай с нами!»
Фото: Министерство спорта Омской области

Для омичей обустроили множество спортивных площадок:

  • пляжный волейбол;
  • хоккейная бросковая зона;
  • баскетбол;
  • воркаут;
  • футбол.

Помимо этого, на фестивале будут работать фотозоны и пройдут интерактивные мероприятия от партнеров. А в завершение вечера гостей ждет пенная вечеринка и розыгрыш призов (главный приз — телефон и велосипед). Начало мероприятия в 12:00.

Напомним, что сегодня, 21 июня, в парке «Вокруг света» выступит известная певица Миа Бойка (MIA BOYKA). Это событие станет частью семейного музыкального фестиваля «Лето „Вокруг света“». Другие концерты фестиваля запланированы на 6 июля, 19 июля, 3 августа, 17 августа, 31 августа и 2 сентября.

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