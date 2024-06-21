Спорт, призы и пенная вечеринка. Омичей пригласили на фестиваль «Побеждай с нами!»

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В воскресенье, 23 июня, на территории спортивного комплекса «Красная звезда» пройдет летний молодежный фестиваль «Побеждай с нами!». Об этом рассказали в Министерстве спорта.
Для омичей обустроили множество спортивных площадок:
Помимо этого, на фестивале будут работать фотозоны и пройдут интерактивные мероприятия от партнеров. А в завершение вечера гостей ждет пенная вечеринка и розыгрыш призов (главный приз — телефон и велосипед). Начало мероприятия в 12:00.
Напомним, что сегодня, 21 июня, в парке «Вокруг света» выступит известная певица Миа Бойка (MIA BOYKA). Это событие станет частью семейного музыкального фестиваля «Лето „Вокруг света“». Другие концерты фестиваля запланированы на 6 июля, 19 июля, 3 августа, 17 августа, 31 августа и 2 сентября.