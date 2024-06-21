Спорт, призы и пенная вечеринка. Омичей пригласили на фестиваль «Побеждай с нами!»

Помимо этого, на фестивале будут работать фотозоны и пройдут интерактивные мероприятия от партнеров. А в завершение вечера гостей ждет пенная вечеринка и розыгрыш призов (главный приз — телефон и велосипед). Начало мероприятия в 12:00.