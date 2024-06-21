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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Сплошное удовольствие: маршрут для счастья разработали в Омске

Сплошное удовольствие: маршрут для счастья разработали в Омске

21 июня 2024, 08:25
Фото: 1MI
Сплошное удовольствие: маршрут для счастья разработали в Омске
Начнем с фонтана «Холодушка», что в парке 30-летия ВЛКСМ, он же — 200 квадратных метров восторга, как окрестили его местные журналисты. И не преувеличили.

55 струй (кстати, автомобильный код Омского региона — тоже 55) высотой до 4 метров, вырывающиеся из-под земли, приведут в восторг кого угодно: хоть ребенка, хоть взрослого. Вечером тут идут светомузыкальные представления: обязательно посмотрите.

Фото: 1MI

В следующий раз. Потому что сейчас мы поедем в сторону музея «Искусство Омска», что находится в одной из отреставрированных казарм Омской крепости. Заведение поистине уникальное, сконцентрированное именно на местной культуре, искусстве, мифологии и образе города. Жаль только, сейчас музей закрыт, а мероприятия проходят в онлайн-формате. Надеемся, это ненадолго!

Фото: 1MI

Отсюда выезжаем к реке Омь, пересекаем ее по мосту и оказываемся у места, где она впадает в Иртыш. Здесь можете остановиться и посмотреть, как две реки, встречаясь, долго не смешиваются, и по водной глади проходит четкая полоса: с одной стороны — коричневая вода Омки, с другой — зеленоватая — Иртыша.

Фото: 1MI

Ехать дальше — сплошное удовольствие: несколько километров по набережной, оборудованной велодорожками, и с отличными видами, особенно на закате. Крутим педали до Дворца культуры им. Красной Гвардии. Здесь выступают как местные, так и приезжие артисты, так что логичным завершением этой велопрогулки будет покупка билетов.

  • Пройденная дистанция: ≈ 11,7 км
  • Время: 1 час в среднем темпе
  • Сложность: для настоящих гедонистов
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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