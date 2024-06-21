Сплошное удовольствие: маршрут для счастья разработали в Омске

Отсюда выезжаем к реке Омь, пересекаем ее по мосту и оказываемся у места, где она впадает в Иртыш. Здесь можете остановиться и посмотреть, как две реки, встречаясь, долго не смешиваются, и по водной глади проходит четкая полоса: с одной стороны — коричневая вода Омки, с другой — зеленоватая — Иртыша.