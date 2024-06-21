Сплошное удовольствие: маршрут для счастья разработали в Омске

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
55 струй (кстати, автомобильный код Омского региона — тоже 55) высотой до 4 метров, вырывающиеся из-под земли, приведут в восторг кого угодно: хоть ребенка, хоть взрослого. Вечером тут идут светомузыкальные представления: обязательно посмотрите.
В следующий раз. Потому что сейчас мы поедем в сторону музея «Искусство Омска», что находится в одной из отреставрированных казарм Омской крепости. Заведение поистине уникальное, сконцентрированное именно на местной культуре, искусстве, мифологии и образе города. Жаль только, сейчас музей закрыт, а мероприятия проходят в онлайн-формате. Надеемся, это ненадолго!
Отсюда выезжаем к реке Омь, пересекаем ее по мосту и оказываемся у места, где она впадает в Иртыш. Здесь можете остановиться и посмотреть, как две реки, встречаясь, долго не смешиваются, и по водной глади проходит четкая полоса: с одной стороны — коричневая вода Омки, с другой — зеленоватая — Иртыша.
Ехать дальше — сплошное удовольствие: несколько километров по набережной, оборудованной велодорожками, и с отличными видами, особенно на закате. Крутим педали до Дворца культуры им. Красной Гвардии. Здесь выступают как местные, так и приезжие артисты, так что логичным завершением этой велопрогулки будет покупка билетов.