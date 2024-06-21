Специалисты ВТБ рассчитали стоимость свадьбы в 2024 году

Согласно исследованию*, проведённому банками ВТБ и «Открытие», 28% россиян считают, что расходы на свадьбу в 2024 году будут определяться суммой от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% (и 27% жителей Московской области) выдвинули предположение, что затраты составят от 500 тысяч до миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Москвы и Подмосковья) уверены, что на организацию свадебного торжества уйдет миллион рублей. Об этом пишет inkazan.