Специалисты ВТБ рассчитали стоимость свадьбы в 2024 году

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Согласно исследованию*, проведённому банками ВТБ и «Открытие», 28% россиян считают, что расходы на свадьбу в 2024 году будут определяться суммой от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% (и 27% жителей Московской области) выдвинули предположение, что затраты составят от 500 тысяч до миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Москвы и Подмосковья) уверены, что на организацию свадебного торжества уйдет миллион рублей. Об этом пишет inkazan.
Каждый четвёртый россиянин убеждён, что свадьба должна быть грандиозной, чтобы с восторгом вспоминать ее еще всю жизнь. Наибольшее число приверженцев этого подхода проживают на юге России, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их меньше всего.
Треть участников опроса признались, что не испытывают восторга от пышных свадебных торжеств, а 44% не имеют о них никакого особого мнения.
При этом 9% россиян считают, что на проведение счастливой свадьбы хватит и 100 тысяч рублей. 14% опрошенных согласны выделить на это мероприятие от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если денег на задуманное торжество не хватает, на помощь придут родители: мнения, что это нормально, придерживается 87% россиян. Из них 22% положительно оценивают идею финансирования свадьбы родителями, особенно часто в пользу этого мнения высказываются на Северном Кавказе (34%). Нейтральное отношение к подобному подходу выразили 65% участников опроса, которые заявляют, что родители могут поддержать детей, если у них есть возможности и желания оплатить праздник.
За последние четыре года количество сторонников родительского финансирования свадеб увеличилось на 4%. Доля тех, кто считает, что свадьбу обязаны оплачивать только молодожёны из своего кармана, снизилась с 18% до 14%.
Большинство респондентов (68%) предпочитают организовать свадьбу собственными силами, даже если её придётся отложить или сделать скромнее. Лишь 15% опрошенных в этом году готовы играть свадьбу в кредит (10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Четыре года назад 26% респондентов были готовы обратиться в банк за кредитом на эти цели. 17% затруднились с ответом.
*Опрос проведён ВТБ и банком «Открытие» с 10 по 14 июня среди репрезентативной выборки 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.