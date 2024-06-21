gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Сибирский «дом с драконами» — новый веломаршрут от #Кудабежать с заездом

Сибирский «дом с драконами» — новый веломаршрут от #Кудабежать с заездом

21 июня 2024, 08:38
Фото: 1MI
Сибирский «дом с драконами» — новый веломаршрут от #Кудабежать с заездом
Ни на что не хватает времени? Приходится выбирать между работой, семьей, культпоходами и спортом? Предлагаем все объединить в Омске! (Кроме работы, в Омске зарплаты не очень.)

Маршрут «Дом с драконами» лучше проходить, а точнее, проезжать, на велике, вместе с партнером, поскольку он довольно долгий (больше часа) и располагает к интересным разговорам после, а иногда и во время его прохождения. Если, конечно, вы в состоянии говорить, параллельно крутя педали велосипеда. Начать пробег необходимо с Советского парка в Нефтяниках. Трудно поверить, но когда-то на месте этого зеленого оазиса была натуральная пустыня. Собственно, поэтому парк и появился: чтобы бороться со смерчами пыли и песка, которые портили жизнь аборигенам.

Фото: 1MI

Далее по проспекту Мира двигаемся в сторону центра города. По дороге будет еще один парк: «Зеленый остров». На «Зеленке» много интересного, но, пожалуй, стоит найти дендроида по имени Гоша: он показывается не каждому. Через набережную Тухачевского, отлично оборудованную для велопрогулок, выезжаем в центр города, к главному объекту этого маршрута — «дому с драконами».

Фото: 1MI

Этот очень старый, покосившийся бревенчатый дом — настоящее сокровище. На его резных ставнях и башенке — не традиционные для Руси петушки и лебеди, а… огнедышащие драконы. Как они оказались в Сибири — вопрос для обсуждения в компании и в соцсетях — где вы, конечно, разместите фото дракончиков, которые, возможно, скоро останутся лишь в памяти немногочисленных свидетелей: дом 1911 года постройки находится в критическом состоянии.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 12 км
  • Время: 1 час 5 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто получает удовольствие, крутя педали
Сибирский «дом с драконами» — новый веломаршрут от #Кудабежать с заездом
Видео: 1MI
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
Сегодня, 05:53
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
На следующей неделе в Омске пройдет музыкальный марафон «Симфопарк-2024»
Сегодня, 06:52
Стало известно, сколько заработает нападающий Яремчук в омском «Авангарде»
Сегодня, 06:37