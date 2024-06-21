Сибирский «дом с драконами» — новый веломаршрут от #Кудабежать с заездом

Маршрут «Дом с драконами» лучше проходить, а точнее, проезжать, на велике, вместе с партнером, поскольку он довольно долгий (больше часа) и располагает к интересным разговорам после, а иногда и во время его прохождения. Если, конечно, вы в состоянии говорить, параллельно крутя педали велосипеда. Начать пробег необходимо с Советского парка в Нефтяниках. Трудно поверить, но когда-то на месте этого зеленого оазиса была натуральная пустыня. Собственно, поэтому парк и появился: чтобы бороться со смерчами пыли и песка, которые портили жизнь аборигенам.