Сибирский «дом с драконами» — новый веломаршрут от #Кудабежать с заездом

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Маршрут «Дом с драконами» лучше проходить, а точнее, проезжать, на велике, вместе с партнером, поскольку он довольно долгий (больше часа) и располагает к интересным разговорам после, а иногда и во время его прохождения. Если, конечно, вы в состоянии говорить, параллельно крутя педали велосипеда. Начать пробег необходимо с Советского парка в Нефтяниках. Трудно поверить, но когда-то на месте этого зеленого оазиса была натуральная пустыня. Собственно, поэтому парк и появился: чтобы бороться со смерчами пыли и песка, которые портили жизнь аборигенам.
Далее по проспекту Мира двигаемся в сторону центра города. По дороге будет еще один парк: «Зеленый остров». На «Зеленке» много интересного, но, пожалуй, стоит найти дендроида по имени Гоша: он показывается не каждому. Через набережную Тухачевского, отлично оборудованную для велопрогулок, выезжаем в центр города, к главному объекту этого маршрута — «дому с драконами».
Этот очень старый, покосившийся бревенчатый дом — настоящее сокровище. На его резных ставнях и башенке — не традиционные для Руси петушки и лебеди, а… огнедышащие драконы. Как они оказались в Сибири — вопрос для обсуждения в компании и в соцсетях — где вы, конечно, разместите фото дракончиков, которые, возможно, скоро останутся лишь в памяти немногочисленных свидетелей: дом 1911 года постройки находится в критическом состоянии.