Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета

Напомним, что в этом году с подачей горячей воды постоянно возникают проблемы. За последнюю неделю в ЕДДС городской администрации поступило более 4 тысяч жалоб от омичей на отсутствие горячей воды. Особенно много жалоб было из микрорайонов «Амурский» и «Регата», где прошел плановый ремонт.