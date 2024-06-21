Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета

Posted 21 июня, 08:27
Published 21 июня, 08:27
Modified 21 июня, 09:06
Updated 21 июня, 09:06
С 21 мая в Омске стартовал сезон отключения горячего водоснабжения. В этот период без горячей воды останутся 778 домов, включая школы и детские сады. Отметим, что воду отключают поэтапно. Следующие отключения запланированы:
Для удобства горожан на официальном сайте «Омск РТС» есть специальный инструмент — виджет. Он позволяет легко узнать график отключения горячей воды в вашем доме. Чтобы воспользоваться этим инструментом, перейдите по ссылке и введите свой адрес.
Напомним, что в этом году с подачей горячей воды постоянно возникают проблемы. За последнюю неделю в ЕДДС городской администрации поступило более 4 тысяч жалоб от омичей на отсутствие горячей воды. Особенно много жалоб было из микрорайонов «Амурский» и «Регата», где прошел плановый ремонт.