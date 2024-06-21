Пока захламленное место. В Омске на Пушкина из-за новой стройки хотят убрать гаражи

Выяснилось, что фирма уже получила технические условия по выносу сетей, которые попадают в пятно застройки, по подключению проектируемого объекта, разработала проектную документацию. Но в получении разрешения на строительство Рудаку пока отказали из-за нерешенного вопроса с деревьями. У членов «зеленой комиссии» возникли вопросы, насколько законно участок выставили на торги.