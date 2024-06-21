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Пока захламленное место. В Омске на Пушкина из-за новой стройки хотят убрать гаражи

21 июня 2024, 04:30
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске на Пушкина ради новой стройки хотят демонтировать старые гаражи

Компания «СтройКон» получила участок в аренду в ноябре прошлого года. Правда, у некоторых представителей администрации возникли сомнения, законно ли участок выставляли на торги.

Городу55 стало известно, что омская компания «СтройКон» собирается строить гараж вблизи Пушкина, 140. Участок площадью 988 «квадратов» фирма выиграла на торгах в ноябре прошлого года. Договор аренды со «СтройКоном» заключили на 2 года и 6 месяцев.

Год аренды обходится в 308 430 рублей, однако впоследствии компания планирует выкупить землю за 40% от ее кадастровой стоимости (в сегодняшних ценах это получится около 1,2 млн рублей). Правда, для этого надо успеть построить объект капитального строительства.

Участок, где хотят построить гаражУчасток, где хотят построить гараж
Участок, где хотят построить гараж
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Сейчас «СтройКон», которым владеет и руководит Алексей Рудак, приводит захламленную территорию в порядок. В частности фирма хочет срубить 28 деревьев, из них 17 — разной степени аварийности, и 15 кв. м поросли. Они попадают в зону строительства гаража для хранения автотранспорта.

«Мы приобрели земельный участок с условием, что временные гаражи будут вынесены администрацией. В конкурсной документации у нас эти условия прописаны. Мы будем строить капитальный объект. Сегодня там захламленная территория», — отметил представитель компании.

Выяснилось, что фирма уже получила технические условия по выносу сетей, которые попадают в пятно застройки, по подключению проектируемого объекта, разработала проектную документацию. Но в получении разрешения на строительство Рудаку пока отказали из-за нерешенного вопроса с деревьями. У членов «зеленой комиссии» возникли вопросы, насколько законно участок выставили на торги.

«Есть 79 федеральный закон о гаражной амнистии, согласно которому временные объекты до сентября 2026 года не выносятся от слова совсем. Вообще мне интересно, как архитектура (департамент архитектуры и градостроительства, — прим. Ред.) вам продала с учетом этих вещей участок. Если вдруг вам его не совсем правильно продали, то вы не имеете права сносить», — высказался глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.

Тем не менее, вырубку деревьев согласовали. За деревья компания должна будет в качестве компенсации заплатить 187,8 тысяч рублей.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Новости#Снос деревьев#Гараж#Зеленая комиссия
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