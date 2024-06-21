Пока захламленное место. В Омске на Пушкина из-за новой стройки хотят убрать гаражи

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Городу55 стало известно, что омская компания «СтройКон» собирается строить гараж вблизи Пушкина, 140. Участок площадью 988 «квадратов» фирма выиграла на торгах в ноябре прошлого года. Договор аренды со «СтройКоном» заключили на 2 года и 6 месяцев.
Год аренды обходится в 308 430 рублей, однако впоследствии компания планирует выкупить землю за 40% от ее кадастровой стоимости (в сегодняшних ценах это получится около 1,2 млн рублей). Правда, для этого надо успеть построить объект капитального строительства.
Сейчас «СтройКон», которым владеет и руководит Алексей Рудак, приводит захламленную территорию в порядок. В частности фирма хочет срубить 28 деревьев, из них 17 — разной степени аварийности, и 15 кв. м поросли. Они попадают в зону строительства гаража для хранения автотранспорта.
«Мы приобрели земельный участок с условием, что временные гаражи будут вынесены администрацией. В конкурсной документации у нас эти условия прописаны. Мы будем строить капитальный объект. Сегодня там захламленная территория», — отметил представитель компании.
Выяснилось, что фирма уже получила технические условия по выносу сетей, которые попадают в пятно застройки, по подключению проектируемого объекта, разработала проектную документацию. Но в получении разрешения на строительство Рудаку пока отказали из-за нерешенного вопроса с деревьями. У членов «зеленой комиссии» возникли вопросы, насколько законно участок выставили на торги.
«Есть 79 федеральный закон о гаражной амнистии, согласно которому временные объекты до сентября 2026 года не выносятся от слова совсем. Вообще мне интересно, как архитектура (департамент архитектуры и градостроительства, — прим. Ред.) вам продала с учетом этих вещей участок. Если вдруг вам его не совсем правильно продали, то вы не имеете права сносить», — высказался глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.
Тем не менее, вырубку деревьев согласовали. За деревья компания должна будет в качестве компенсации заплатить 187,8 тысяч рублей.