Парк им. 300-летия Омска: веломаршрут по омскому Левобережью от #Кудабежать

Встречаемся у «G-Drive Арены». Новый дом хоккейной команды «Авангард» построен на том же месте, что и многострадальная «Арена-Омск». Предыдущий стадион просуществовал 12 лет и был снесен в 2019 году из-за возможности разрушения здания. Без большого хоккея Омск жил четыре года, пока в 2022 году не открылась новая ледовая арена на 12 тысяч зрителей. Днем она напоминает гигантскую шайбу, заключенную в кусок льда, вечером, когда включают подсветку, похожа на хоккейный шлем. Здесь же, в кассах, можно приобрести билеты на предстоящие игры «Авангарда» — хоккейный сезон уже начался.