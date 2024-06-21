Парк им. 300-летия Омска: веломаршрут по омскому Левобережью от #Кудабежать

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Встречаемся у «G-Drive Арены». Новый дом хоккейной команды «Авангард» построен на том же месте, что и многострадальная «Арена-Омск». Предыдущий стадион просуществовал 12 лет и был снесен в 2019 году из-за возможности разрушения здания. Без большого хоккея Омск жил четыре года, пока в 2022 году не открылась новая ледовая арена на 12 тысяч зрителей. Днем она напоминает гигантскую шайбу, заключенную в кусок льда, вечером, когда включают подсветку, похожа на хоккейный шлем. Здесь же, в кассах, можно приобрести билеты на предстоящие игры «Авангарда» — хоккейный сезон уже начался.
Продолжаем маршрут, двигаясь по бульвару Заречному. Дальше следуем по проспекту Комарова и улице Туполева до парка им. 300-летия Омска. Эта городская зона отдыха очень популярна у жителей Левобережья. Парк действительно очень уютный и местами напоминает лес. Здесь есть тропа здоровья для любителей пробежаться и пеших прогулок, несколько спортивных площадок, футбольное поле, детский зоопарк. Зимой можно покататься на высоких деревянных горках или на беговых лыжах. Для тех, кто проголодался, в парке работает кафе, где можно выпить чашечку кофе и съесть десерт.
Подкрепившись, едем дальше: пересекаем бульвар Архитекторов и микрорайон «Кристалл» и оказываемся в 12-м микрорайоне. Здесь среди жилых домов на улице Конева есть небольшой сквер Ветеранов ВОВ, а в нем установлен памятник солдату, вернувшемуся с войны. Бетонная скульптура изображает фронтовика, который обнимает жену и держит на руках ребенка. Вокруг воссоединившейся семьи парят журавли, символ мира и любви. Здесь мы и закончим наш маршрут.