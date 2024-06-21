gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Омские налоговики решили обанкротить компанию Дмитрия Немиша

Омские налоговики решили обанкротить «Нефтегазстроймонтаж»

21 июня 2024, 09:35
Фото: 1MI

Омские налоговики решили обанкротить компанию Дмитрия Немиша

Соответствующее заявление уже поступило в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж», зарегистрированное в Омске на улице Долгирева, снова оказалось под угрозой банкротства. Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области подала в суд заявление о признании компании несостоятельным должником. До этого «Нефтегазстроймонтажу» грозила банкротством ИП Галина Понкратова, но тогда дело до суда не дошло.

Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Налоговая служба уже требовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом, но в первый раз ее заявление было оставлено без движения: истец не предоставил все необходимые документы.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Налоговая#Дела о банкротстве
Подпишитесь
«Истерики будет куча». На главных магистралях Омска хотят срубить засохшие деревья
Сегодня, 09:06
В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики
Сегодня, 10:33
По соседству с действующим. «Догме» одобрили проект детсада для омского ЖК «Снегири»
Сегодня, 07:02
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
Сегодня, 08:27
Плюс 49 копеек. Омичей предупредили о повышении минимального взноса за капремонт
Сегодня, 11:50
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
Сегодня, 12:49