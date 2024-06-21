Омские налоговики решили обанкротить «Нефтегазстроймонтаж»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж», зарегистрированное в Омске на улице Долгирева, снова оказалось под угрозой банкротства. Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области подала в суд заявление о признании компании несостоятельным должником. До этого «Нефтегазстроймонтажу» грозила банкротством ИП Галина Понкратова, но тогда дело до суда не дошло.
Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Налоговая служба уже требовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом, но в первый раз ее заявление было оставлено без движения: истец не предоставил все необходимые документы.