Омские налоговики решили обанкротить «Нефтегазстроймонтаж»

Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. Налоговая служба уже требовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом, но в первый раз ее заявление было оставлено без движения: истец не предоставил все необходимые документы.