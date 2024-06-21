Нужна дорога. Рядом с особой зоной «Авангард» в Омске срубят десятки деревьев

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
19 июня на очередном заседании «зеленой комиссии», на котором побывал корреспондент Города55, одобрили вырубку 63 деревьев (24 берез, 18 ив, 5 тополей, 16 кленов) и 2500 кв. м поросли в Нефтяниках. Они попадают в зону строительства подъезда к особой экономической зоне «Авангард».
За согласованием вырубки обращался заказчик строительства — казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области».
Напомним, что подрядчиком выступает компания «СибРос» Арабо Григоряна. За работу, которую следует завершить до 31 июля 2025 года, фирме заплатят 359 млн рублей. Кстати, в аукционной документации говорилось, что срубить придется 20 деревьев и 6850 кв. м кустарника и мелколесья. Но, видимо, планы немного изменились.