Нужна дорога. Рядом с особой зоной «Авангард» в Омске срубят десятки деревьев

Напомним, что подрядчиком выступает компания «СибРос» Арабо Григоряна. За работу, которую следует завершить до 31 июля 2025 года, фирме заплатят 359 млн рублей. Кстати, в аукционной документации говорилось, что срубить придется 20 деревьев и 6850 кв. м кустарника и мелколесья. Но, видимо, планы немного изменились.