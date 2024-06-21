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Updated Сегодня, 05:25

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Нужна дорога. Рядом с особой зоной «Авангард» в Омске срубят десятки деревьев

21 июня 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
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Из-за строительства дороги к омской ОЭЗ «Авангард» срубят десятки деревьев

Подъезд к особой экономической зоне за 359 млн рублей построит компания «СибРос» Арабо Григоряна.

19 июня на очередном заседании «зеленой комиссии», на котором побывал корреспондент Города55, одобрили вырубку 63 деревьев (24 берез, 18 ив, 5 тополей, 16 кленов) и 2500 кв. м поросли в Нефтяниках. Они попадают в зону строительства подъезда к особой экономической зоне «Авангард».

За согласованием вырубки обращался заказчик строительства — казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Напомним, что подрядчиком выступает компания «СибРос» Арабо Григоряна. За работу, которую следует завершить до 31 июля 2025 года, фирме заплатят 359 млн рублей. Кстати, в аукционной документации говорилось, что срубить придется 20 деревьев и 6850 кв. м кустарника и мелколесья. Но, видимо, планы немного изменились.

Год на работу. Фирма Арабо Григоряна построит дорогу к особой зоне на окраине Омска
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Дороги#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Строительство дорог#Новости#Снос деревьев#Зеленая комиссия#Сиброс#ОЭЗ "Авангард"
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