Ниже опасной отметки. Уровень воды в реках в районе Усть-Ишима сильно опустился

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим опустился ниже опасной отметки и составил 819 см. Уровень воды в Ишиме в районе села Орехово также продолжает снижаться, сейчас он равен 1164 см.
В районе все еще затоплено 139 жилых домов, они расположены в 6 населенных пунктах. 54 человека, чьи постройки пострадали от паводка, продолжают находиться в ПВО. На местах подтопления работают представители министерств, спасатели, МЧС и полиция, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, что в этом году из-за обильного паводка в Омской области пострадало больше 57 тысяч гектаров посевов. О том, насколько сильно ситуация повлияет на урожай, рассказал глава регионального минсельхоза Николай Дрофа.