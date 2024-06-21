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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Уровень воды в реках в районе села Усть-Ишим опустился ниже опасной отметки

Ниже опасной отметки. Уровень воды в реках в районе Усть-Ишима сильно опустился

21 июня 2024, 05:14
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

Уровень воды в реках в районе села Усть-Ишим опустился ниже опасной отметки

Об актуальной паводковой ситуации в регионе рассказал Виталий Хоценко, уровень воды в Иртыше опустился ниже опасной отметки.

Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим опустился ниже опасной отметки и составил 819 см. Уровень воды в Ишиме в районе села Орехово также продолжает снижаться, сейчас он равен 1164 см.

В районе все еще затоплено 139 жилых домов, они расположены в 6 населенных пунктах. 54 человека, чьи постройки пострадали от паводка, продолжают находиться в ПВО. На местах подтопления работают представители министерств, спасатели, МЧС и полиция, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, что в этом году из-за обильного паводка в Омской области пострадало больше 57 тысяч гектаров посевов. О том, насколько сильно ситуация повлияет на урожай, рассказал глава регионального минсельхоза Николай Дрофа.

Говорит Дрофа. Стало известно, какой урон нанес паводок посевам в Омской области
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