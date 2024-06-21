Москва готовится поделиться опытом на Международном муниципальном форуме стран БРИКС

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Сергей Черёмин, Министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), поделился планами столицы по презентации своего передового опыта на форуме.
По словам Черёмина, ожидается участие представителей всех субъектов Российской Федерации, а также более 200 городов из различных регионов мира, включая страны СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В рамках деловой программы форума запланированы дискуссии, круглые столы и презентации экспертов по широкому кругу вопросов, связанных с развитием городов и муниципалитетов. Среди тем, которые будут затронуты на форуме, — вопросы муниципальной инфраструктуры, социальной сферы, принципов устойчивого развития городов, управления ресурсами, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. Министр также пригласил к участию партнеров Москвы, число которых превышает 100, и коммерческие компании.
Черёмин подчеркнул, что форум предоставляет уникальную возможность поделиться успешным опытом Москвы, одного из самых динамично развивающихся городов мира, в таких сферах как развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и улучшение качества воздуха. Достижения столицы были отмечены ООН Хабитат, которая поставила Москву на первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и на пятое место по уровню оказания государственных услуг. Кроме того, в 2023 году Москва стала лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню пространства инновационного развития.
По мнению Черёмина, потенциал сотрудничества в рамках БРИКС заключается в первую очередь в обмене лучшими практиками и диалоге на уровне муниципалитетов. Он выразил уверенность, что Международный муниципальный форум БРИКС 2024 станет катализатором инноваций и возможностей для плодотворного взаимодействия и достижения экономического благосостояния муниципальных территорий и мегаполисов стран-участниц.
Участники пресс-конференции отметили, что Международный муниципальный форум стран БРИКС уже зарекомендовал себя как надежная площадка для обмена передовым опытом, выстраивания дипломатических связей и взаимовыгодного сотрудничества, о чем свидетельствует успешный опыт проведения форума в Санкт-Петербурге в прошлом году. В рамках прошлогоднего форума было проведено множество дискуссий и встреч с экспертами, участники подписывали соглашения о сотрудничестве, а также работала выставка, демонстрирующая достижения и инновации городов-участников.
Организаторы выразили надежду, что предстоящий форум в Москве станет еще одним шагом на пути укрепления партнерских отношений между городами стран БРИКС и послужит импульсом для реализации новых совместных проектов и инициатив, направленных на повышение качества жизни горожан и устойчивое развитие муниципалитетов.