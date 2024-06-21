Москва готовится поделиться опытом на Международном муниципальном форуме стран БРИКС

По словам Черёмина, ожидается участие представителей всех субъектов Российской Федерации, а также более 200 городов из различных регионов мира, включая страны СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В рамках деловой программы форума запланированы дискуссии, круглые столы и презентации экспертов по широкому кругу вопросов, связанных с развитием городов и муниципалитетов. Среди тем, которые будут затронуты на форуме, — вопросы муниципальной инфраструктуры, социальной сферы, принципов устойчивого развития городов, управления ресурсами, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. Министр также пригласил к участию партнеров Москвы, число которых превышает 100, и коммерческие компании.