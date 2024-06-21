Мемориал им. Ивана Бухгольца: продолжительный маршрут по обе стороны Иртыша

Возвращаемся в «Птичью гавань» по одной из основных улиц города — Красному Пути, вдоль которого расположены Пятый театр, Дендросад, жилые дома и многочисленные скверы. На левый берег переезжаем по мосту им. 60-летия Победы, в народе его называют «Метромостом». По нему через Иртыш должен был проходить перегон между станциями подземки. Но этого так и не случилось. С Метромоста сворачивайте налево, в поселок Большая Островка, переехав речку Замарайку, о которой мы уже говорили, выезжайте на Енисейскую. Отсюда до «Птичьей гавани» рукой подать.