Мемориал им. Ивана Бухгольца: продолжительный маршрут по обе стороны Иртыша

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Отправная точка — природный парк «Птичья гавань». Это уникальный уголок дикой природы в центре промышленного города и естественная лаборатория по изучению птиц. Подобных природных парков в мире всего два (второй находится в Нью-Йорке), а в России он и вовсе единственный.
История «Птичьей гавани» насчитывает уже более ста лет. Когда-то русло Иртыша сместилось восточнее, на старом месте осталась протока, получившая название Замарайка. В конце XIX века эта часть пойменных водоемов славилась как одно из лучших мест в окрестностях Омска для охоты на водяную и болотную дичь. В середине 1950-х годов в ходе строительства Ленинградского моста речка Замарайка была перегорожена, из-за чего впоследствии заполнила вырытый на ее берегу котлован. Образовавшиеся в результате этого водоемы постепенно наполнились растительностью и заселились различными животными и птицами.
Сейчас в парке можно встретить 155 разновидностей птиц: в том числе куликов, серых журавлей, лебедей, а иногда и более редких гостей, таких как выпь или орлан белохвост. Осенью количество обитателей «Птичьей гавани» заметно увеличивается. Парк находится на одном из основных путей миграции птиц к местам зимовок и местам гнездований, во время осенних перелетов на водоемах останавливается до трех тысяч особей. В парке можно пройти «По следам пернатых»: так называется эколого-туристская тропа, подняться на смотровую площадку 12-метрового маяка или посетить небольшой музей заповедника.
Дальше двигайтесь по улицам Енисейской, 70 лет Октября и проспекту Комарова. Пересеките улицу Лукашевича и окажетесь в 4-м микрорайоне. Здесь в сквере стоит памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу. Сподвижник Петра I возглавил экспедицию в Сибирь на поиски «золотого песка». В 1716 году после неудачного похода на обратном пути в Тобольск Бухгольц заложил первую Омскую крепость в устье реки Омь. Небольшая скульптура, о существовании которой мало кто знает, была установлена на левом берегу Иртыша к 300-летию города. А вот монументальный бронзовый памятник основателю Омска появился в 2023 году на 317-й день рождения города на Иртышской набережной.
Продолжаем маршрут, следуя по улице Лукашевича. Чтобы попасть на правый берег Иртыша, переезжаем мост им. 60-летия ВЛКСМ. Следующая точка маршрута — ОмГАУ им. П. А. Столыпина. Это первый вуз Омска и первое высшее учебное заведение сельскохозяйственного профиля за Уралом. Университет носит имя автора аграрной реформы Петра Столыпина, который побывал в Омске в августе 1910 года во время инспекционной поездки по Западной Сибири. Здание главного корпуса напоминает замок, за что в народе получило прозвище Хогвартс. Университетский городок «Аграрки» — прекрасный пример организации учебного кампуса и городского пространства. Одно удовольствие прокатиться вокруг фонтана «Крокодил и лягушки» или по многочисленным аллеям парка.
Возвращаемся в «Птичью гавань» по одной из основных улиц города — Красному Пути, вдоль которого расположены Пятый театр, Дендросад, жилые дома и многочисленные скверы. На левый берег переезжаем по мосту им. 60-летия Победы, в народе его называют «Метромостом». По нему через Иртыш должен был проходить перегон между станциями подземки. Но этого так и не случилось. С Метромоста сворачивайте налево, в поселок Большая Островка, переехав речку Замарайку, о которой мы уже говорили, выезжайте на Енисейскую. Отсюда до «Птичьей гавани» рукой подать.