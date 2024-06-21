«Караоке, живая музыка, кальян». В Омске продают банкетный зал «Маэстро»

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Омске за 11 млн рублей выставили на продажу кафе «Маэстро». Заведение находится на проспекте Маркса рядом с остановкой «Хлебозавод». Общая площадь помещений составляет 146 квадратных метров. Заведение разделено на банкетный зал (на 50 человек) и бар (20 человек).
«Есть караоке, живая музыка, кальян. В кафе проводятся бизнес-ланчи. Кафе полностью укомплектовано мебелью и оборудованием, все остается будущему владельцу. Возможна покупка готового бизнеса без помещения. Помещение в долгосрочной аренде», — говорится в объявлении.
О причинах продажи бизнеса не сообщается.
Ранее Город55 сообщал, что в Горьковском районе выставили на продажу базу отдыха «Альпийская деревня».