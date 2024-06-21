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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Иллюстрация

«Караоке, живая музыка, кальян». В Омске продают банкетный зал «Маэстро»

21 июня 2024, 06:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 11 млн выставили на продажу банкетный зал «Маэстро»

Заведение находится на проспекте Маркса рядом с остановкой «Хлебозавод».

В Омске за 11 млн рублей выставили на продажу кафе «Маэстро». Заведение находится на проспекте Маркса рядом с остановкой «Хлебозавод». Общая площадь помещений составляет 146 квадратных метров. Заведение разделено на банкетный зал (на 50 человек) и бар (20 человек).

«Есть караоке, живая музыка, кальян. В кафе проводятся бизнес-ланчи. Кафе полностью укомплектовано мебелью и оборудованием, все остается будущему владельцу. Возможна покупка готового бизнеса без помещения. Помещение в долгосрочной аренде», — говорится в объявлении.

О причинах продажи бизнеса не сообщается.

Ранее Город55 сообщал, что в Горьковском районе выставили на продажу базу отдыха «Альпийская деревня».

Отдых и расслабление. В Омской области за 175 млн продают базу «Альпийская деревня»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Кальян#Мебель#Оборудование
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