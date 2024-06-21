Какие еще есть игры-кликеры помимо Hamster Combat

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Это первый подобный проект. На пике популярности в кликере были зарегистрированы шесть миллионов человек. Успех Hamster Combat во многом появился благодаря Notcoin. Еще игроки поверили, что криптовалюта HMSTR реально доберется до бирж. Разработчики Notcoin сдержали слово и отдали пользователям их деньги. Доход при этом у всех был разный.
Токен NOT вышел в мае на биржи с курсом в 1 цент и быстро дешевел, но потом резко поднялся в цене, достигнув 2 июня исторического максимума почти в три цента. Сейчас цена снова упала и составляет 1,5 цента.
Самый успешный конкурент «хомяка» — Blum. Его Telegram-канал входит в пятерку самых крупных в мире: почти 13 миллионов подписчиков. Не 40 миллионов, как у Hamster Kombat, конечно, но все равно мощно. Blum предлагает участникам выполнять простые задания, например, подписаться, на партнерский канал, и получить за это в будущем криптовалюту.
В отличие от Hamster Kombat, создатели у Blum не анонимные: это бывшие региональные топ-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис. Проект хотят развивать в сторону разнообразия. Костарев прогнозирует, что рано или поздно публике надоест просто нажимать на экран, и у мини-приложений появится своя специализация, например, трейдинг. Смеркис рассказывал, что команда постепенно будет расширять спектр доступных заданий.
На данный момент за деятельностью канала игры следят четыре миллиона человек. Они скрещивают котов и повышают их уровень. Токены они получают также на рыбалке и с помощью друзей, которые зашли по их приглашению в Catizen. В игре есть сразу два токена: CATS и FISH — первый позволяет создавать и покупать виртуальных котиков, второй используется для покупки бустов и рыбалки.
Кстати, этот проект должен был выйти на биржи в мае, но как и Hamste Combat перенес листинг на второй квартал этого года. Второй квартал почти закончился — точной даты так и нет. У пользователей не пропадает надежда.
Пока Catizen эксплуатирует котиков, MemeFi взялась за другой столп интернета — мемы. Это позволило игре быстро набрать популярность: на официальный канал подписаны уже 6,6 миллиона человек. Механика игры заключается в тапании по боссам. За отнятое у врагов здоровье игроки получают внутриигровые токены.
Это новая «тапалка», которая отсылает к игре 2048. В ней пользователи объединяют пары одинаковых чисел: две двойки дадут четверку, две четверки — восьмерку и так далее. Отличие в том, что набранные очки приносят и внутренний токен.
Механика внутриигрового майнинга подразумевает халвинги, как у Bitcoin. Эмиссия ограничена 21 миллиардом токенов.
В этой игре пользователи покупают за внутриигровые монеты питомцев и отправляют их в сражения с другими пользователями. Будущий токен PixelTap, эйрдропа которого ждут пользователи, называется PIXFI.
Пока что непонятно, будут ли все эти проекты успешны и принесут ли денег игрокам. По мнению экспертов, в Notcoin пользователи могли заработать относительно хорошо, а вот новые игры могут не дать такого выхлопа.