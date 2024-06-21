Какие еще есть игры-кликеры помимо Hamster Combat

На данный момент за деятельностью канала игры следят четыре миллиона человек. Они скрещивают котов и повышают их уровень. Токены они получают также на рыбалке и с помощью друзей, которые зашли по их приглашению в Catizen. В игре есть сразу два токена: CATS и FISH — первый позволяет создавать и покупать виртуальных котиков, второй используется для покупки бустов и рыбалки.