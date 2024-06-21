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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:04

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Год на проект. В омском селе Азово за 1,5 млрд реконструируют больничный комплекс

21 июня 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
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На реконструкцию больничного комплекса в омском селе Азово потратят 1,5 млрд

Пока министерство строительства ищет подрядчика, который за год разработает проект реконструкции.

В Омской области все-таки решили заняться реконструкцией больничного комплекса Азовской районной больницы в селе Азово. Сейчас региональный минстрой ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания, обмеры и обследования строительных конструкций зданий и разработает проектную документацию. За работу готовы заплатить 46,29 млн рублей.

Комплекс больничных зданий находится на улице Шиллера и включает в себя лечебный корпус, гараж-стоянку на 16 мест, котельную, переход и хозяйственный корпус.

Участки, где находится больничный комплексУчастки, где находится больничный комплекс
Участки, где находится больничный комплексУчастки, где находится больничный комплекс
Участки, где находится больничный комплекс
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

На разработку проектной документации отводится около года. Проект должен быть готов к 30 июня 2025 года. Известно, что больничный комплекс будет рассчитан на 250 посещений в смену. По планам реконструкция обойдется в 1,5 млрд рублей, деньги выделят из бюджета Омской области.

Напомним, что для больничного комплекса ранее уже разрабатывали проект реконструкции. Контракт на 23,5 млн рублей в мае 2022 года получила компания «АСД-Проект» из Санкт-Петербурга. Однако госэкспертиза забраковала этот проект.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Реконструкция#Строительство#Здравоохранение#Минстрой#Аукцион#Больница#Проект#Новости#Азовский район
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