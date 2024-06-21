Год на проект. В омском селе Азово за 1,5 млрд реконструируют больничный комплекс

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Омской области все-таки решили заняться реконструкцией больничного комплекса Азовской районной больницы в селе Азово. Сейчас региональный минстрой ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания, обмеры и обследования строительных конструкций зданий и разработает проектную документацию. За работу готовы заплатить 46,29 млн рублей.
Комплекс больничных зданий находится на улице Шиллера и включает в себя лечебный корпус, гараж-стоянку на 16 мест, котельную, переход и хозяйственный корпус.
На разработку проектной документации отводится около года. Проект должен быть готов к 30 июня 2025 года. Известно, что больничный комплекс будет рассчитан на 250 посещений в смену. По планам реконструкция обойдется в 1,5 млрд рублей, деньги выделят из бюджета Омской области.
Напомним, что для больничного комплекса ранее уже разрабатывали проект реконструкции. Контракт на 23,5 млн рублей в мае 2022 года получила компания «АСД-Проект» из Санкт-Петербурга. Однако госэкспертиза забраковала этот проект.