Год на проект. В омском селе Азово за 1,5 млрд реконструируют больничный комплекс

На разработку проектной документации отводится около года. Проект должен быть готов к 30 июня 2025 года. Известно, что больничный комплекс будет рассчитан на 250 посещений в смену. По планам реконструкция обойдется в 1,5 млрд рублей, деньги выделят из бюджета Омской области.