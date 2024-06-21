Форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФКе

Напомним, что в конце мая «Авангард» заключил пятилетнее соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым. Контракт будет действовать до окончания сезона 2028/29. Генеральный директор клуба подчеркнул, что Ткачев — яркий пример спортивного роста и успеха для воспитанников Академии.