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Владимир Ткачев

Форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФКе

21 июня 2024, 11:06
Фото: ХК «Авангард»
Владимир Ткачев
Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев успешно защитил диплом в СибГУФКе. Руководство клуба поздравило спортсмена и сообщило, что его работа была оценена на «хорошо».

Владимир Ткачев, нападающий хоккейной команды, успешно защитил диплом в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Его работа была посвящена характерологическим особенностям юных хоккеистов и получила оценку «хорошо».

«Наш нападающий Владимир Ткачев сегодня защитил диплом. Мы поздравляем нашего лучшего ассистента с успешной защитой!» — написали в телеграм-канале «Авангарда».

Напомним, что в конце мая «Авангард» заключил пятилетнее соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым. Контракт будет действовать до окончания сезона 2028/29. Генеральный директор клуба подчеркнул, что Ткачев — яркий пример спортивного роста и успеха для воспитанников Академии.

Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
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