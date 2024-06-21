Форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев защитил диплом в СибГУФКе

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Владимир Ткачев, нападающий хоккейной команды, успешно защитил диплом в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Его работа была посвящена характерологическим особенностям юных хоккеистов и получила оценку «хорошо».
«Наш нападающий Владимир Ткачев сегодня защитил диплом. Мы поздравляем нашего лучшего ассистента с успешной защитой!» — написали в телеграм-канале «Авангарда».
Напомним, что в конце мая «Авангард» заключил пятилетнее соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым. Контракт будет действовать до окончания сезона 2028/29. Генеральный директор клуба подчеркнул, что Ткачев — яркий пример спортивного роста и успеха для воспитанников Академии.