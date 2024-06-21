Финансовое сотрудничество укрепляет отношения России и Кубы

Posted Сегодня, 11:00
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Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, отметила важность этого события, которое должно способствовать развитию отношений между Россией и Кубой, пишут newsnn.ru.
Напомним, НОВИКОМ является дочерним предприятием ГК «Ростех». Недавно финансовая организация открыла свое представительство в Гаване. Специализация банка — финансирование высокотехнологичных предприятий, работающих в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, транспорт, нефтегазовая промышленность, а также радиоэлектроника и автомобильная промышленность. Основным направлением представительства НОВИКОМа на Кубе является финансовая поддержка российских промышленных предприятий в республике.
Следует отметить, что НОВИКОМ на протяжении восьми лет содействовал сотрудничеству между российскими и кубинскими предприятиями в сферах туризма, транспорта, ТЭК и аэронавигации. На данный момент банк входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.
В сфере торговли и инвестиций Россия и Куба являются давними партнерами, и эти отношения имеют огромный потенциал для развития. В последние годы страны стали активнее сотрудничать и в других областях, включая туризм. Как отметил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, кубинское правительство заинтересовано в том, чтобы российские банки открывали на территории республики свои представительства.