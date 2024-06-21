Финансовое сотрудничество укрепляет отношения России и Кубы

В сфере торговли и инвестиций Россия и Куба являются давними партнерами, и эти отношения имеют огромный потенциал для развития. В последние годы страны стали активнее сотрудничать и в других областях, включая туризм. Как отметил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, кубинское правительство заинтересовано в том, чтобы российские банки открывали на территории республики свои представительства.