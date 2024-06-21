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Updated Сегодня, 11:02

Финансовое сотрудничество укрепляет отношения России и Кубы

Финансовое сотрудничество укрепляет отношения России и Кубы

21 июня 2024, 11:00
Фото: пресс-служба НОВИКОМ
Куба является стратегическим партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. Эта страна привлекает не только туристов, но и предпринимателей из России. В прошлом году на острове начала свою работу платежная система «Мир». Теперь здесь появилось представительство российского банка НОВИКОМ.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ, отметила важность этого события, которое должно способствовать развитию отношений между Россией и Кубой, пишут newsnn.ru.

Напомним, НОВИКОМ является дочерним предприятием ГК «Ростех». Недавно финансовая организация открыла свое представительство в Гаване. Специализация банка — финансирование высокотехнологичных предприятий, работающих в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, транспорт, нефтегазовая промышленность, а также радиоэлектроника и автомобильная промышленность. Основным направлением представительства НОВИКОМа на Кубе является финансовая поддержка российских промышленных предприятий в республике.

Следует отметить, что НОВИКОМ на протяжении восьми лет содействовал сотрудничеству между российскими и кубинскими предприятиями в сферах туризма, транспорта, ТЭК и аэронавигации. На данный момент банк входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.

В сфере торговли и инвестиций Россия и Куба являются давними партнерами, и эти отношения имеют огромный потенциал для развития. В последние годы страны стали активнее сотрудничать и в других областях, включая туризм. Как отметил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, кубинское правительство заинтересовано в том, чтобы российские банки открывали на территории республики свои представительства.

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