ЕР: По всей России создадут сотни «огненных картин», посвященных ВОВ

«Ко Дню памяти и скорби региональное отделение „Единой России“ проведет мероприятия, как в областном центре, так и в районах. В них примут участие депутаты всех уровней, активисты партии и молодогвардейцы. В Парке Победы у памятника Солдату-освободителю почтим возложением цветов и зажжением свечей память наших воинов, отдавших жизнь за Родину и свободу. У мемориала Матери-сибирячки в рамках акции „Огненные картины войны“ выложим из свечей силуэт труженика тыла, вписанный в звезду. Также будет выполнено украшение аллеи лампадами и создана надпись „1941-1945 ПОМНИМ“ у Вечного огня. В районах Омской области проведем памятные концерты, автопробеги. В образовательных учреждениях члены партии проведут уроки мужества, особыми гостями которых станут бойцы специальной военной операции», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.