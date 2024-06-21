ЕР: По всей России создадут сотни «огненных картин», посвященных ВОВ

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Москве мероприятие пройдет у Музея Победы, где соберутся ветераны, участники СВО, депутаты «Единой России», активисты партии и движения «Волонтеры Победы», передает mkset.ru.
Одну из крупнейших инсталляций (30 тысяч свечей) создадут в Казани. Активисты выложат портрет Героя Советского Союза летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Активисты МГЕР и члены партии пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. На мероприятии также будет присутствовать Герой России командир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков.
В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят Знамя Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове из 15 тысяч свечей выложат образы советского и российского воинов у Вечного огня.
В Брянске создадут картину из свечей, где советский солдат передает Знамя Победы бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге из тысяч свечей создадут звезду Красной армии и цифру 80 в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. В Ельце в Липецкой области из семи тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского».
В Луганске «огненная картина» изобразит монумент «Родина-мать». Еще одна инсталляция появится на Саур-Могиле в ДНР. В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим героям под звуки метронома активисты партии прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в летних кинотеатрах покажут фильм «Судьба человека».
Как сообщает сайт партии ER.RU, волонтеры проведут памятные акции в 40 странах мира, включая Германию, Индию, Турцию, ЮАР, Кипр, Сербию, Бразилию, Австралию, Египет, Ливан, Мексику, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан и другие.
«Ко Дню памяти и скорби региональное отделение „Единой России“ проведет мероприятия, как в областном центре, так и в районах. В них примут участие депутаты всех уровней, активисты партии и молодогвардейцы. В Парке Победы у памятника Солдату-освободителю почтим возложением цветов и зажжением свечей память наших воинов, отдавших жизнь за Родину и свободу. У мемориала Матери-сибирячки в рамках акции „Огненные картины войны“ выложим из свечей силуэт труженика тыла, вписанный в звезду. Также будет выполнено украшение аллеи лампадами и создана надпись „1941-1945 ПОМНИМ“ у Вечного огня. В районах Омской области проведем памятные концерты, автопробеги. В образовательных учреждениях члены партии проведут уроки мужества, особыми гостями которых станут бойцы специальной военной операции», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.