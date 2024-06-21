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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

иллюстрация

Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных

21 июня 2024, 12:49
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На выходных в Омске воздух прогреется до +32 и прольют дожди с грозой

Выходные в городе пройдут душно и дождливо. Максимально температура поднимется до +32 градусов, при этом местами ожидаются ливни, грозы, туманы и град.

В Омске ожидается дождливая и душная погода на выходных. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ожидаются ливни, грозы, туманы и град. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

погода на выходныепогода на выходные
погода на выходные
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Так, согласно сервису визуализации погоды «Вентускай», в субботу ночью температура опустится до +14 градусов, а днем прогреется до +24 градусов. В этот день пройдет дождь, местами сильный. Ночью на город опустится туман, а днем в отдельных районах выпадет град.

погода в субботупогода в субботу
погода в субботупогода в субботу
погода в субботу
Фото: Сервис визуализации погоды «Вентускай»

В воскресенье, 3 июня, в ночное время температура воздуха составит до +14 градусов, ожидается дождь, местами сильный. В некоторых районах возможен туман и гроза. Днем температура поднимется до +32 градусов, однако пройдет кратковременный дождь с грозой.

погода в воскресеньепогода в воскресенье
погода в воскресенье
Фото: Сервис визуализации погоды «Вентускай»

Напомним, что в Омске продолжается поэтапное отключение горячего водоснабжения. Чтобы узнать график отключений в вашем доме, можно воспользоваться специальным инструментом — виджетом, который появился на официальном сайте «Омск РТС». Подробности можно найти в нашем материале ниже:

Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
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