Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Омске ожидается дождливая и душная погода на выходных. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ожидаются ливни, грозы, туманы и град. Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.
Так, согласно сервису визуализации погоды «Вентускай», в субботу ночью температура опустится до +14 градусов, а днем прогреется до +24 градусов. В этот день пройдет дождь, местами сильный. Ночью на город опустится туман, а днем в отдельных районах выпадет град.
В воскресенье, 3 июня, в ночное время температура воздуха составит до +14 градусов, ожидается дождь, местами сильный. В некоторых районах возможен туман и гроза. Днем температура поднимется до +32 градусов, однако пройдет кратковременный дождь с грозой.
Напомним, что в Омске продолжается поэтапное отключение горячего водоснабжения. Чтобы узнать график отключений в вашем доме, можно воспользоваться специальным инструментом — виджетом, который появился на официальном сайте «Омск РТС». Подробности можно найти в нашем материале ниже: