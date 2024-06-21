Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных

Так, согласно сервису визуализации погоды «Вентускай», в субботу ночью температура опустится до +14 градусов, а днем прогреется до +24 градусов. В этот день пройдет дождь, местами сильный. Ночью на город опустится туман, а днем в отдельных районах выпадет град.