Для надежности. В конце следующей недели несколько омских домов останутся без воды

Posted 21 июня, 07:45
Published 21 июня, 07:45
Modified 21 июня, 07:45
Updated 21 июня, 07:45
27 июня сотрудники омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по адресу ул. 12 Декабря 106-108. По этой причине в некоторых домах левобережья не будет водоснабжения с 09:30 до 21:00.
Под отключение попадают следующие адреса:
Машина с питьевой водой будет стоять по улице 12 Декабря, 110А с 13:00 до 20:00. В водоканале омичей попросили запастись ресурсом заранее и отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, что за прошлую неделю более 4 000 омичей пожаловались на отсутствие горячей воды после запланированного ремонта.