gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня, 07:45

Published 21 июня, 07:45

Modified 21 июня, 07:45

Updated 21 июня, 07:45

Для надежности. В конце следующей недели несколько омских домов останутся без воды

21 июня 2024, 07:45

В конце следующей недели несколько омских домов останутся без водоснабжения

В омском отделении Росводоканала предупредили, что 27 июня некоторые дома левобережья останутся без воды из-за ремонта водопровода.

27 июня сотрудники омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по адресу ул. 12 Декабря 106-108. По этой причине в некоторых домах левобережья не будет водоснабжения с 09:30 до 21:00.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Ул. 12 Декабря, 108, 112, 102, 105, 110А (ВНС-498);
  • Ул. Авиационная, 143, 143А, 143Б, 143В.

Машина с питьевой водой будет стоять по улице 12 Декабря, 110А с 13:00 до 20:00. В водоканале омичей попросили запастись ресурсом заранее и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что за прошлую неделю более 4 000 омичей пожаловались на отсутствие горячей воды после запланированного ремонта.

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода#Ремонт водопровода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика