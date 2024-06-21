Что известно об атаке беспилотников на Крым прошлой ночью

Сегодня ночью, 21 июня, ВСУ совершили атаку на Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотников над Республикой и Черным морем. Также над территорией Краснодарского края были сбиты 43 беспилотных устройство и один аппарат над Волгоградской областью.