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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

иллюстрация

Что известно об атаке беспилотников на Крым прошлой ночью

21 июня 2024, 12:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Есть информация, что в результате попытки нападения ВСУ скончался один человек.

Сегодня ночью, 21 июня, ВСУ совершили атаку на Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотников над Республикой и Черным морем. Также над территорией Краснодарского края были сбиты 43 беспилотных устройство и один аппарат над Волгоградской областью.

Массовая атака была совершена по южным российским территориям, включая также Херсонскую и Запорожскую области. Дроны были запущены со стороны Одессы, Ильичевска, Николаева и Кривого Рога.

«Подразделения ПВО в Херсонской и Запорожской областях начали работу в районе 22–23 часов. Расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“ было сбито более 15 БЛА. А к полуночи включились расчеты 31-й дивизии, самолеты морской авиации и стрелковые отряды в Крыму, которыми уничтожена большая часть БЛА в разных частях полуострова», — сообщает «Рыбарь».

Кроме того, есть информация, что еще несколько десятков беспилотников сбили над Ейском, Козетом, Энемом в Краснодарском крае. ВСУ намеревались добраться до нефтебазы и аэродромов ВС РФ.

В общей сложности Россия уничтожила прошлой ночью 114 дронов. Известно, что из-за падения обломка БПЛА погиб житель Краснодарского края.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омская область#Россия#Беспилотник#Новости#Спецоперация#Сво#Беспилотники
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