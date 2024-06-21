Что известно об атаке беспилотников на Крым прошлой ночью

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня ночью, 21 июня, ВСУ совершили атаку на Крым. Средства ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотников над Республикой и Черным морем. Также над территорией Краснодарского края были сбиты 43 беспилотных устройство и один аппарат над Волгоградской областью.
Массовая атака была совершена по южным российским территориям, включая также Херсонскую и Запорожскую области. Дроны были запущены со стороны Одессы, Ильичевска, Николаева и Кривого Рога.
«Подразделения ПВО в Херсонской и Запорожской областях начали работу в районе 22–23 часов. Расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“ было сбито более 15 БЛА. А к полуночи включились расчеты 31-й дивизии, самолеты морской авиации и стрелковые отряды в Крыму, которыми уничтожена большая часть БЛА в разных частях полуострова», — сообщает «Рыбарь».
Кроме того, есть информация, что еще несколько десятков беспилотников сбили над Ейском, Козетом, Энемом в Краснодарском крае. ВСУ намеревались добраться до нефтебазы и аэродромов ВС РФ.
В общей сложности Россия уничтожила прошлой ночью 114 дронов. Известно, что из-за падения обломка БПЛА погиб житель Краснодарского края.