Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами

На территории поселка должны были появиться 32 коттеджа и восемь таунхаусов. Однако планы так и не претворились в жизнь. В 2009 году по решению Арбитражного суда компанию «Стройматериалы-99» заставили вернуть земельный участок Росимуществу. Тогда же выяснилось, что строить коттеджный поселок начали без соответствующего разрешения.