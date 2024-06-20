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Updated Сегодня, 09:05

Иллюстрация

Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами

20 июня 2024, 09:03
Фото: 1MI
Иллюстрация
В 2007 году возводить коттеджный поселок между улицами Заозерная и проспект Королева начинала компания «Стройматериалы-99», владельцем которой была двоюродная сестра олигарха Романа Абрамовича Наталья Дернова.

Городу55 стало известно, что в Омске планируют снести долгострои-коттеджи, которые находятся в поселке «Агродеревня» между Заозерной и проспектом Королева. Этот коттеджный поселок, напомним, еще в 2007 году начинала возводить фирма «Стройматериалы-99», принадлежавшая двоюродной сестре олигарха Романа Абрамовича Наталье Дерновой.

На территории поселка должны были появиться 32 коттеджа и восемь таунхаусов. Однако планы так и не претворились в жизнь. В 2009 году по решению Арбитражного суда компанию «Стройматериалы-99» заставили вернуть земельный участок Росимуществу. Тогда же выяснилось, что строить коттеджный поселок начали без соответствующего разрешения.

Теперь же участок площадью 52811 кв. м предоставили в аренду недавно созданной компании «Специализированный застройщик „Европейский“» (зарегистрирована 29 января 2024 года).

«Мы все сносим, будем все разрушать, потому что непригодно. И здесь архитектор Андрей Седачев предлагает застройку малоэтажных многоквартирных домов — трех-, четырехэтажных», — отметил представитель компании-застройщика 19 июня на заседании «зеленой комиссии».

На заброшенной территории в результате появится жилой квартал с подземными парковки. Сейчас участок с недостроенными коттеджами приводят в порядок. Для этого как раз потребовалось убрать 10 тысяч кв. м порослевого возобновления клена (работы «зеленая комиссия» согласовала). В дальнейшем, возможно, застройщик займется и благоустройством озера вблизи будущего жилого квартала.

Отметим, что ООО «Специализированный застройщик „Европейский“» принадлежит Ларисе Знаменских и Дмитрию Когану. Первая известна как один из учредителей и экс-директор фирмы «Сладонеж». Сейчас она владеет четвертью УК строительной компании «Тарские колокола». А Дмитрий Коган также является совладельцем компаний «Воскресный парк» и «Стройплощадка».

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