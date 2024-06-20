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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Владимир Путин рассказал о способах борьбы с нежелательной информацией

20 июня 2024, 14:25
Современный поток информации невозможно ограничить. Поэтому борьбу с недостоверными данными можно вести только через убеждение и авторитет читателей и зрителей, заявил президент России Владимир Путин.

Это произошло в ходе выступления перед выпускниками вьетнамских вузов, окончивших советские и российские учебные заведения, в Ханое. Об этом пишет 360.ru.

Путин подчеркнул, что запреты на распространение недостоверных данных не помогут остановить этот процесс.

«Единственный способ противостоять негативным тенденциям — это стать более убедительными в информационной сфере», — отметил Путин.

Президент отметил, что сегодня и России, и Вьетнаму доступны такие возможности. Он добавил, что важно проводить эту работу среди молодежи, которую необходимо заинтересовать.

«Как только молодые люди почувствуют формализм, деятельность в этом направлении лишится смысла, особенно в современном мире, где присутствует интернет и свободный доступ к информации», — пояснил глава государства.

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