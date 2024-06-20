Владимир Путин рассказал о способах борьбы с нежелательной информацией

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Это произошло в ходе выступления перед выпускниками вьетнамских вузов, окончивших советские и российские учебные заведения, в Ханое. Об этом пишет 360.ru.
Путин подчеркнул, что запреты на распространение недостоверных данных не помогут остановить этот процесс.
«Единственный способ противостоять негативным тенденциям — это стать более убедительными в информационной сфере», — отметил Путин.
Президент отметил, что сегодня и России, и Вьетнаму доступны такие возможности. Он добавил, что важно проводить эту работу среди молодежи, которую необходимо заинтересовать.
«Как только молодые люди почувствуют формализм, деятельность в этом направлении лишится смысла, особенно в современном мире, где присутствует интернет и свободный доступ к информации», — пояснил глава государства.