В спецоперации погиб экс-актер омской «Галерки» Леонид Гусаров

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В ходе спецоперации погиб актер театра и педагог Леонид Гусаров. Об этом сегодня, 20 июня, сообщили на сайте Детской школы искусств № 1 подмосковного Жуковского.
Леонид Гусаров родился в 1973 году в Ангарске, окончил Иркутское театральное училище. Работал в омской «Галерке» и нижегородском театре комедии. С 2012 по 2023 годы преподавал в Жуковской детской школе искусств № 1.
«Он с успехом снимался в кино. Талантливый, самобытный поэт. Автор либретто для многих мюзиклов. Неизменный ведущий праздников», — вспоминают Леонида Гусарова коллеги из ДШИ.
В 2016 году Гусаров нес службу на территории Сирии. Награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». В августе 2023 года подписал контракт с Министерством обороны, убыл на СВО. Погиб при выполнении боевых задач.
Прощание с военнослужащим пройдет 21 июня в 10.00 в нижнем приделе храма Преображения Господня по адресу: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77А.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Леонида Гусарова.