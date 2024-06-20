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В спецоперации погиб экс-актер омской «Галерки» Леонид Гусаров

20 июня 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Прощание с военнослужащим пройдет 21 июня в подмосковном Жуковском.

В ходе спецоперации погиб актер театра и педагог Леонид Гусаров. Об этом сегодня, 20 июня, сообщили на сайте Детской школы искусств № 1 подмосковного Жуковского.

Леонид Гусаров родился в 1973 году в Ангарске, окончил Иркутское театральное училище. Работал в омской «Галерке» и нижегородском театре комедии. С 2012 по 2023 годы преподавал в Жуковской детской школе искусств № 1.

«Он с успехом снимался в кино. Талантливый, самобытный поэт. Автор либретто для многих мюзиклов. Неизменный ведущий праздников», — вспоминают Леонида Гусарова коллеги из ДШИ.

В 2016 году Гусаров нес службу на территории Сирии. Награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». В августе 2023 года подписал контракт с Министерством обороны, убыл на СВО. Погиб при выполнении боевых задач.

Фото: Жуковская ДШИ № 1

Прощание с военнослужащим пройдет 21 июня в 10.00 в нижнем приделе храма Преображения Господня по адресу: г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77А.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Леонида Гусарова.

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#Евгений Игишев#Общество#Театр#Омск#Актер#Смерть#Преподаватель#Поэт#Военная операция#Родина
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