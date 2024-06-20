В России растет спрос на лабораторные услуги в частных медцентрах

Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов отметил, что результаты многих анализов можно получить в течение суток. Он подчеркнул, что после пандемии люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, проводя чекапы и превентивные исследования. По его словам, открывая новые медцентры, компания стремится быть ближе к своим пациентам, пишут «Новые известия».