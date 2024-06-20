В России растет спрос на лабораторные услуги в частных медцентрах

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В новом медицинском центре доступно более четырех тысяч видов лабораторных исследований. Поскольку многие анализы требуют сдачи натощак, центр начинает работу с 7:30 утра не только по будням, но и по субботам.
Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов отметил, что результаты многих анализов можно получить в течение суток. Он подчеркнул, что после пандемии люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, проводя чекапы и превентивные исследования. По его словам, открывая новые медцентры, компания стремится быть ближе к своим пациентам, пишут «Новые известия».
Помимо ИНВИТРО в России к крупнейшим частным медицинским компаниям относятся МЕДСИ и «Мать и дитя». Эти медцентры расширяют свое присутствие по всей стране, что позволяет сократить очереди и снизить риск случайного заражения респираторными заболеваниями.
В таких медицинских центрах можно пройти УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, попасть на прием к узкому специалисту, пройти вакцинацию или получить назначенные врачом инъекции. Также возможен выезд на дом к пациенту для взятия биоматериала. Некоторые исследования объединены в чекапы для комплексной проверки здоровья.
Российский рынок лабораторной диагностики находится на этапе активного развития. Спрос на качественные медицинские услуги постоянно растет, и медцентры имеют все возможности для расширения своего бизнеса. Несмотря на жесткую конкуренцию как между собой, так и с государственными учреждениями, оказывающими услуги по полису, частные медцентры продолжают развиваться.