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Updated Сегодня, 09:51

В России растет спрос на лабораторные услуги в частных медцентрах

В России растет спрос на лабораторные услуги в частных медцентрах

20 июня 2024, 09:51
Фото: Инвитро
После пандемии COVID-19 в России стали более внимательно относиться к своему здоровью, что привело к росту спроса на лабораторную диагностику, особенно в частных медицинских центрах, таких как ИНВИТРО. Двухтысячный офис компании открыли в Санкт-Петербурге на Московском проспекте.

В новом медицинском центре доступно более четырех тысяч видов лабораторных исследований. Поскольку многие анализы требуют сдачи натощак, центр начинает работу с 7:30 утра не только по будням, но и по субботам.

Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов отметил, что результаты многих анализов можно получить в течение суток. Он подчеркнул, что после пандемии люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, проводя чекапы и превентивные исследования. По его словам, открывая новые медцентры, компания стремится быть ближе к своим пациентам, пишут «Новые известия».

Помимо ИНВИТРО в России к крупнейшим частным медицинским компаниям относятся МЕДСИ и «Мать и дитя». Эти медцентры расширяют свое присутствие по всей стране, что позволяет сократить очереди и снизить риск случайного заражения респираторными заболеваниями.

В таких медицинских центрах можно пройти УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, попасть на прием к узкому специалисту, пройти вакцинацию или получить назначенные врачом инъекции. Также возможен выезд на дом к пациенту для взятия биоматериала. Некоторые исследования объединены в чекапы для комплексной проверки здоровья.

Российский рынок лабораторной диагностики находится на этапе активного развития. Спрос на качественные медицинские услуги постоянно растет, и медцентры имеют все возможности для расширения своего бизнеса. Несмотря на жесткую конкуренцию как между собой, так и с государственными учреждениями, оказывающими услуги по полису, частные медцентры продолжают развиваться.

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