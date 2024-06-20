Стоял на обочине. Молодой омич из-за вредной привычки задавил мужчину на мотороллере

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Вчера поздно вечером, 19 июня, в Омской области случилась смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали об этом в 23:40. Трагедия произошла в Седельниковском районе.
По информации полицейских, 19-летний парень сел за руль ВАЗ-21053 и поехал по Советской улице в поселке Седельниково. По правой стороне дороги стоял мотороллер «Муравей». Молодой человек наехал на него в момент, когда там находились люди.
Мужчина 1966 года рождения, который был водителем мотороллера, скончался от полученных травм в больнице. Его пассажир — мужчина 1985 года рождения — госпитализирован.
Как оказалось, парень был пьяным. В отношении его возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет возбуждено уголовное дело.