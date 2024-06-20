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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Молодой омич из-за вредной привычки задавил мужчину на мотороллере

Стоял на обочине. Молодой омич из-за вредной привычки задавил мужчину на мотороллере

20 июня 2024, 07:56
Фото: УМВД РФ по Омской области

Молодой омич из-за вредной привычки задавил мужчину на мотороллере

После проверки сотрудники правоохранительных органов возбудят уголовное дело.

Вчера поздно вечером, 19 июня, в Омской области случилась смертельная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали об этом в 23:40. Трагедия произошла в Седельниковском районе.

По информации полицейских, 19-летний парень сел за руль ВАЗ-21053 и поехал по Советской улице в поселке Седельниково. По правой стороне дороги стоял мотороллер «Муравей». Молодой человек наехал на него в момент, когда там находились люди.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Мужчина 1966 года рождения, который был водителем мотороллера, скончался от полученных травм в больнице. Его пассажир — мужчина 1985 года рождения — госпитализирован.

Как оказалось, парень был пьяным. В отношении его возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет возбуждено уголовное дело.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Смерть человека#Смерть#Новости#Пьяный водитель#Смертельная авария
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