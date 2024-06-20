«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах

Омички поделились впечатлениями о своем пребывании в городских роддомах

За пять месяцев 2024 года в Омске появилось на свет 3915 детей. Для родов жительницы города могут выбрать себе один из пяти работающих роддомов. Город55 решил изучить отзывы о каждом из них за 2024 год и посмотреть, что же хвалили и, наоборот, ругали в роддомах женщины.