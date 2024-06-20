«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах

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Сегодня в Омске работают пять роддомов: №1 на Герцена (ЦАО), №2 на Магистральной (САО), №4 на 3-й Транспортной (ОАО), №6 на Перелета (КАО) и Областной перинатальный центр на Березовой (ЦАО). О каждом учреждении накопились сотни отзывов. В этом материале Город55 решил остановиться на отзывах омичек, оставленных на 2ГИС с начала 2024 года.
По мнению омички Жанны, этот родильный дом не подходит тем, кто рожает в первый раз, потому что молодым мамам здесь не дают советов по уходу за ребенком, кормлению и пеленанию.
«Хочу сказать „спасибо“, больше не хочется рожать. Очень долго все расписывать. Сломали ребенку ключицу, сообщили мне не сразу, а на следующий день на утреннем обходе. Запустили желтушку, лежали в ГНЦ, говорили в роддоме что билирубин хороший. А в ГНЦ сказали, что за 300, когда нас перевели на четвертые сутки. В дородовом отделении отношение хорошее, настрой был отличный. В родовом и послеродовом ужасное, точнее отвратительное, еще и рожала в пересменку», — поделилась 10 января Жанна.
У некоторых пациентов первое хорошее впечатление о роддоме (приятная встреча, человеческое отношение и современный родильный блок) впоследствии омрачалось неприятными ситуациями. Так, омичке Дарье не понравилось поведение женщин, которые развозят еду.
«Если в течении 10 секунд (я не шучу) ты не подошел к двери с тарелкой, начинается ругань типа „Я долго ждать должна“, „У меня нет столько времени тут стоять“. И все со злостью. А наша палата была последней на этаже, так она после нас бросает эту телегу в коридоре и идет чай пить с санитарками. Не волнует, кормишь ты или спишь, больно тебе или еще что, 10 секунд — время пошло. Так не должно быть! Мы периодически отказывались от еды, потому что понимали, что быстро подойти не получится. А выслушивать это каждый раз неприятно», — написала в марте Дарья.
Одна из главных претензий беременных и молодых мам — это хамское поведение сотрудников роддомов: как медиков, так и обслуживающего персонала (например, работников буфета).
«Приезжаешь на 7 месяце, и так на нервах, еще и такие сотрудники с порога „гавкают“. Весь час, что там находилась, провела в слезах», — отметила в апреле Ангелина после похода в медучреждение.
Находятся, кстати, и те, кому пребывание в роддоме №1 понравилось полностью. Омичка Марина решила поделиться отзывом спустя год после родов.
«Все очень понравилось, начиная с приемного отделения и до послеродового отделения. За 4 дня пребывания в роддоме ни одного негативного случая, все очень вежливы, тактичны, осторожны, все подробно объясняют. Лежала после родов в индивидуальной палате, все просто супер! Очень благодарна всему персоналу», — рассказала женщина.
Большинство омичек согласны закрывать глаза на состояние роддома и отсутствие ремонта, но не готовы мириться с ужасным отношением врачей и акушерок к себе.
«Тебя спокойно может прийти, осмотреть врач-акушер, которая только что сходила покурила, пропахла всем этим дымом и еще неизвестно, помыла руки после или нет. В столовой еда отвратительная просто! Врач-заведующая дородовым отделением грубая, на вопросы отвечает нехотя, осмотр проводит жестко, грубо и усмехаясь, отвратительно в общем», — написала женщина по имени Ирина в январе 2024-го.
Пользователь с именем Gylia и вовсе утверждает, что ее бросили в «родовой палате» одну, а во время редких посещений говорили не кричать и давали какие-то бумаги на подпись.
«Родила… Поместили в послеродовое, палата холодная, стены обшарканные, я заболела там. Девочки, есть много хороших роддомов, где вы получите лучшее отношение», — отметила омичка.
При этом нескольким женщинам повезло больше, и они оказались довольны врачами, отметив, что минусы перекрывает персонал.
«Заметно, что зданию не первый десяток лет, ремонт не помешал бы, особенно плохие туалеты и душевые. Минусы перекрывает только персонал, некоторым не хватает понимания, но большинство врачей и медсестер хорошие специалисты и люди», — подчеркнула Софья в своем отзыве, оставленном в марте.
Солидарна с ней и омичка Мария:
«Ремонт был очень давно, но врачи просто молодцы. Однозначно рекомендую, если не гонитесь за шикарным ремонтом. Конечно, будет болеть спина от кроватей, но пару дней потерпеть можно».
Этот роддом оказался единственным, где за 2024 год не появилось ни одного отрицательного отзыва. Не слишком современный ремонт полностью перекрывает работа персонала. Причем подтверждают это омички, которым довелось побывать и в других роддомах.
«Рожала здесь второго ребенка, и есть с чем сравнивать (первого рожала в 1-м). Скажу так: персонал прекрасный, роддом и оборудование старое. Если здесь сделать ремонт, то этому роддому цены не будет», — написала в январе 2024-го Ирина.
Такого же мнения придерживается и Нина, которой довелось рожать в роддоме №4 в 2019 году (отзыв женщина решила оставить спустя несколько лет после этого):
«Рожала там в 2019 году. Идеальный роддом, и неважно что старый. Зря его называют грязным, зато врачи и младший персонал идеальный. Врачи вежливые, даже уборщица вежливая, добрая, может даже поговорить и посмеяться с пациентами, пока убирается».
Омичка Анна в апреле этого года родила ребенка через 1,5 часа после поступления в родовое отделение.
«Отношение всей бригады просто великолепное, не оставляли ни на минуту, поддерживали и физически, и морально, вплоть до того, что чулки надевали мне сами. Действия со стороны врачей четкие, уверенные и профессиональные, все комментируют. В родах тоже спокойно и доступно все объясняют. Родила естественным путем крупного ребенка почти 4,5 кг, без разрывов и каких либо последствий, считаю это заслугой врачей», — поделилась Анна.
Иногда благодарят врачей и мужья рожениц. Так, автор отзыва с именем Рустам Петрович отметил слаженную и командную работу персонала и порекомендовал главврачу беречь медицинский состав роддома №4. Супруга Рустама родила ребенка в последний день марта 2024 года.
«Хромающий» ремонт — проблема, характерная почти для всех омских роддомов. В учреждении на Левобережье омички жалуются на неудобные кровати с пружинами.
«Ремонт оставляет желать лучшего, вернее совсем отсутствует. Положили беременную на доисторическую кровать с пружинами, так я чуть не упала с нее, в общем меня хватило только на 2 дня, и я сбежала с этого дурдома», — рассказала Татьяна в январе 2024-го.
Хотя определенные шаги по улучшению ситуации с состоянием и оснащением роддома на Перелета, видимо, все же предпринимаются.
«Очень довольна и рада как никогда, что попала в 6-й! Все чисто, опрятно. Добрый персонал от технички до врача. Некоторые говорят, смотря на какую смену попадаешь. Я лежала в роддоме больше недели и видела не одну смену — все были очень доброжелательные! Предродовой и родовой блок уже с евроремонтом — там вообще не к чему придраться. Послеродовые палаты чистые, пусть и без супер ремонта», — отметила Татьяна.
Проведение ремонта «тихими темпами» подтверждает и отзыв, оставленный в июне 2024-го омичкой Марией. В нем она похвалила врачей, медсестер и акушерок, которые всегда отвечали на вопросы и ни разу ни в чем не отказали.
«Роддом конечно бедный, но потихоньку ремонтируют что-то где-то, финансирования не хватает явно, это грустно. Скромное питание, на таком долго не протянешь, но есть супер буфет на первом этаже», — сообщила Мария.
Минусами этого роддома в первую очередь называют грубое поведение нянечек и врачей. Одна омичка, кстати, довольно спокойно отнеслась к недочетам роддома и нашла оправдание почти каждому из них.
«По поводу еды: все съедобно, меню больничное, не калорийное, носят по палатам, отдают со словами „заюша“. Не нравится — вези с собой или проси передать, лично я в этом проблему не вижу. В дородовом матрас действительно не очень, но тут уж стоит помнить, что это государственное учреждение, а не платный санаторий! Мешает храп соседок — оформляй платную палату» — написала Дарья в январе этого года.
Омич Артур, чья жена родила в прошлом году (отзыв оставлен 29 января 2024-го), сообщил, что в роддоме никто ничего не подсказывал.
«Просто взяли, отдали ребенка, делай что хочешь сама (первый раз рожала). Это получается, что врачи и медсестры приняли роды, а дальше мама разбирайся? Отношение — хуже не бывает. Больница распиарена до нельзя, типа все самое современное, лучшие специалисты, вот только про человеческое отношение не нужно забывать», — поделился мужчина.
Еще у одной омички плохим оказалось второе пребывание в этом роддоме. Женщину, по ее словам, бросили одну и не приходили к ней, несмотря на крики. А во время родов не было слов поддержки со стороны медперсонала, а только упреки и оскорбления.
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Получается, что проблем у городских роддомов две — плохое отношение медперсонала и отсутствие ремонта в отделениях. О второй из них Город55 расскажет в отдельном материале.