Сергинский речной порт отказался от своей доли в «Иртышском пароходстве»

В публичном акционерном обществе «Иртышское речное пароходство» изменилась структура собственности. Один из основных бенефициаров, ООО «Сергинский речной порт», отказался от всех своих акций, которые перешли к ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Речь идет о 19,86% всех акций предприятия.