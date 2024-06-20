gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Речники из Югры отказались от своей доли в «Иртышском пароходстве»

Сергинский речной порт отказался от своей доли в «Иртышском пароходстве»

20 июня 2024, 03:47
Фото: 1MI

Речники из Югры отказались от своей доли в «Иртышском пароходстве»

Почти 20% акций перешли к «Обь-Иртышскому речному пароходству».

В публичном акционерном обществе «Иртышское речное пароходство» изменилась структура собственности. Один из основных бенефициаров, ООО «Сергинский речной порт», отказался от всех своих акций, которые перешли к ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Речь идет о 19,86% всех акций предприятия.

— Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 357 831 голос (27,7%), — говорится в официальном сообщении.

Напомним: основная специализация «Иртышского речного пароходства» — речные перевозки грузов, его выручка за 2023 год превысила 2,6 млрд рублей. ОИРП зарегистрировано в Тюмени, а «Сергинский речной порт» — в поселке городского типа Приобье в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Управляет ИРП УК «Межрегионфлот», зарегистрированная в Москве.

Сергинский речной порт увеличил свою долю в «Иртышском пароходстве»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Иртышское пароходство#Переход доли
Подпишитесь
«Спасибо, больше не хочется рожать». Что рассказывают омички о городских роддомах
Сегодня, 02:39
«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись
Сегодня, 02:57
Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен
Сегодня, 05:56
Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук
Сегодня, 05:52
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
Сегодня, 08:48
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
Сегодня, 09:03