Сергинский речной порт отказался от своей доли в «Иртышском пароходстве»

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:47
В публичном акционерном обществе «Иртышское речное пароходство» изменилась структура собственности. Один из основных бенефициаров, ООО «Сергинский речной порт», отказался от всех своих акций, которые перешли к ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Речь идет о 19,86% всех акций предприятия.
— Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 357 831 голос (27,7%), — говорится в официальном сообщении.
Напомним: основная специализация «Иртышского речного пароходства» — речные перевозки грузов, его выручка за 2023 год превысила 2,6 млрд рублей. ОИРП зарегистрировано в Тюмени, а «Сергинский речной порт» — в поселке городского типа Приобье в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Управляет ИРП УК «Межрегионфлот», зарегистрированная в Москве.