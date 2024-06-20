Пять причин считать Hamster Combat обманом

Есть официальная информация, что в Hamster Combat играют 150 млн человек. Логично предположить, что это скажется на заработке, если он, конечно, будет. Чтобы каждый получил хотя бы 10 долларов, проекту нужно 1,5 млрд долларов. Без влиятельных спонсоров с толстым кошельком это вряд ли воплотить в реальность. Игроки уже не мечтают о выручке в 100 или 1000 долларов, потому что эти суммы уже не похожи на правду.