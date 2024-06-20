Пять причин считать Hamster Combat обманом

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В кликере игроки получают виртуальные моменты, когда просто жмут на нарисованного хомяка. Грызун привлек уже больше 150 миллионов человек. Каждый второй гуглит комбо-карты, но подозрения о том, что Hamster Combat может быть обманом, при этом есть. Так почему же игра с хомячком, обещающая реальное вознаграждение, может быть пылью в глаза?
Команда предпочла не раскрывать личности публике. В итоге анонимность настораживает пользователей. Никому неизвестно, какую цель преследуют создатели. После фурора, который произвел в мире криптопроектов Notcoin, «семья» Hamster Combat засыпала игроков обещаниями о реальных деньгах.
Конечно Notcoin помог пользователям заработать, но авторы не скрывались. Они продолжают рассказывать в публичном пространстве о том, какие изменения ждут их монету.
Пользователи «шушукаются» и высказывают предположение, что за Hamster Combat может стоять сам Павел Дуров. Однако, скорее всего, он только предоставляет созданную мессенджер-площадку и блокчейн TON. Разумеется, нашумевшая игра Hamster Combat привлекает внимание новой аудитории к продукту Дурова. Это стимулирует создавать кошельки TON непосредственно на своей площадке.
Даты листинга токенов $HMSTR на бирже постоянно переносятся. Ранее была информация, что событие состоится в мае или как минимум в июне, но пока на дорожной карте Hamster Combat все глухо.
Из-за этого немало волнений, потому что, вероятно, у создателей хомячкового кликера нет намерений выводить токены на рынок. Также может быть, что команда не справляется с обещаниями. Доверие к грызуну, конечно, на этом фоне, снижается.
Кроме того, авторы проекта говорят, что даже после проведения листинга внутри приложения не исчезнет возможность фарма валюты. Возможно, это обесценит монету.
Есть официальная информация, что в Hamster Combat играют 150 млн человек. Логично предположить, что это скажется на заработке, если он, конечно, будет. Чтобы каждый получил хотя бы 10 долларов, проекту нужно 1,5 млрд долларов. Без влиятельных спонсоров с толстым кошельком это вряд ли воплотить в реальность. Игроки уже не мечтают о выручке в 100 или 1000 долларов, потому что эти суммы уже не похожи на правду.
Сильный маркетинговый ажиотаж вокруг токенов $HMSTR создает искусственный спрос. Это может влиять на ценность монет. Должно быть, разработчики существенно их завышают. У фанатов хомяка есть опасения, что при достижении пика цены, авторы Hamster Combat или крупные держатели могут продать все свои капиталы разом, обрушив курс и заперев в $HMSTR огромное количество людей, которые покупали монетки уже на реальные деньги.
Hamster Combat и подобные ему проекты хотят набрать как можно больше подписчиков в своих соцсетях. Увы, так в интернете случаются, что после администраторы запускают рекламу и в прямом смысле делают деньги на обманутых пользователях.
Ажиотаж на Hamster Combat уже небывалый, так что, можно сказать, разработчики успешно идут к своим целям. При этом реальной пользы игрокам кликер может не приносить, а только отнимать самый ценный жизненный ресурс — время.
Об этом говорит тот факт, что в основном Telegram-канале Hamster Kombat создатели активно сподвигают пользователей подписаться на региональные группы.
Безусловно, картинка, что виртуальный хомячок может помочь с заработком, очень привлекательно. Однако игрокам лучше не выключать критическое мышление.