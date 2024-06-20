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Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук

20 июня 2024, 05:52
Фото: ХК Авангард
Иллюстрация

В омский «Авангард» вернулся форвард, игравший при тренере Хартли

В минувшем сезоне игрок выступал за подмосковный «Витязь».

Омский «Авангард» подписал контракт на 3 года с нападающим Александром Яремчуком. Об этом сообщили накануне, 19 июня, на сайте хоккейного клуба. В минувшем сезоне форвард выступал за «Витязь». Подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

Отметим, что Яремчук играл за «ястребов» в 2018–2021 годах.

«Александра Яремчука мы хорошо знаем по выступлению за нашу команду в тот период, когда она играла в Балашихе. Это техничный обученный игрок, прошедший школу Хартли и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях „Витязя“. Настало время сделать шаг вперед, это понимаем и мы, и сам хоккеист», — рассказал генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Фото: ХК Авангард

В прошлом сезоне в составе «Витязей» форвард выходил на лед в 61 матче. Яремчук набрал 24 очка. Нападающий забросил 13 шайб и 11 раз становился ассистентом атаки. В «Авангарде» Александр будет играть под номером 85.

Ранее Город55 рассказывал, что бывшего хоккеиста омского «Авангарда» Романа Червенку признали лучшим игроком года.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#ХК Авангард#КХЛ#Антон Курьянов#Александр Яремчук
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