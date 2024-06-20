Прошел школу Боба Хартли. В «Авангард» вернулся нападающий Александр Яремчук

В прошлом сезоне в составе «Витязей» форвард выходил на лед в 61 матче. Яремчук набрал 24 очка. Нападающий забросил 13 шайб и 11 раз становился ассистентом атаки. В «Авангарде» Александр будет играть под номером 85.