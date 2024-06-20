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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Иллюстрация

Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен

20 июня 2024, 05:56
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

На Левобережье Омска рядом с очередным ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен

Деревья попадают в зону строительства противопожарного проезда вокруг здания, которое на проспекте Комарова возводит компания «Сатурн 3000».

Накануне на очередном заседании «зеленой комиссии», на котором побывал корреспондент Города55, разгорелись жаркие обсуждения из-за возможной вырубки деревьев на проспекте Комарова, возле строящегося здания у «Маяк-Молла».

За согласованием сноса 22 деревьев, из них 2 — сухостойных, и 10 кв. м поросли вяза обратилась компания «Сатурн 3000». Деревья попадают в зону обустройства противопожарного проезда к торгово-офисному центру на Левобережье. Участок площадью 3500 «квадратов», где развернулась стройка ТЦ, предоставлен компании в пользование.

Участок, где строят ТЦУчасток, где строят ТЦ
Участок, где строят ТЦ
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Так как большинство деревьев, попавших под вырубку, уже взрослые и здоровые, компания должна была выплатить за них восстановительную стоимость в размере 2,94 млн рублей. Но даже такая большая сумма не склонила членов «зеленой комиссии» в пользу согласования работ по сносу.

По словам начальника отдела озеленения департамента городского хозяйства Екатерины Чешегоровой, Левый берег сейчас итак весь вырублен. 3 млн рублей компенсации, которые неизвестно, в каком объеме дойдут до УДХБ, не оправдывают вырубку высоких и здоровых деревьев.

«Деревья уже взрослые. Пока маленький саженец вырастет до такого состояния… понадобится много лет. У автовокзала все в плитке, и получается последний зеленый островочек мы сейчас за 2 млн вырубим», — отметила Чешегорова.

В итоге в вырубке деревьев на проспекте Комарова отказали, посчитав ее нецелесообразной. А заявителю порекомендовали пересмотреть проект, возможно, сдвинуть чуть-чуть здание и сделать пошире проезд.

Напомним, что разрешение на строительство нового ТЦ на проспекте Комарова выдали в сентябре 2022 года. Компания-застройщик «Сатурн 3000» принадлежит предпринимателям Михаилу Одинцову, Валерию Малиновскому и Герману Козловскому. В 2023 году убытки фирмы составили 763 тысячи рублей.

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