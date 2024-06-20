Последний зеленый остров. На Левобережье Омска ради ТЦ хотят снести 20 здоровых сосен

Так как большинство деревьев, попавших под вырубку, уже взрослые и здоровые, компания должна была выплатить за них восстановительную стоимость в размере 2,94 млн рублей. Но даже такая большая сумма не склонила членов «зеленой комиссии» в пользу согласования работ по сносу.